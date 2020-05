Kivastik toob oma erakonnaga liitumise põhjusena välja rahulolematuse praeguse valitsusega. Eesti 200 ridades plaanib ta kandideerida eelseisvatel kohalikel valimistel Tartu linnas.

"Ma lihtsalt ei suuda vaadata, kuidas meid valitseb peaminister, kes räägib tunda aega, aga ei ütle midagi. Eriolukorra ajal tuleb eriti selgelt välja, et nii enam edasi ei saa. Meid valitsevadki onu Heinod. Ja see pole nali! Kusjuures onu Heinod nalja ei mõista! Ja mul, ega meil pole võimalust kaasa rääkida. Abitu tunne on pealt vaadata, kuidas riiki ei juhita, vaid etendatakse juhtimist. Minu arust on kõigil aeg valida igas mõttes. Ainus võimalus on, et me kõik hakkame oma riigi eest vastutama. Nii et mina tegin oma sammu nüüd ja annan panuse selleks, et Eesti 200 uue jõuna suudaks muuta Eesti riigivalitsemist põhimõtteliselt," sõnas Kivastik.

Kivastik on eesti kirjanik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse erialal ning töötanud Tallinnfilmis. Viimased kolm kümnendit on ta olnud vabakutseline kirjanik, näitekirjanik ja filmirežissöör. Ta on kirjutanud mitukümmend raamatut ja välja andnud luulekogu ning lavastanud näidendeid. Kivastikku on oma töö eest autasustatud Valgetähe V teenetemärgiga, Tuglase novelliauhinnaga ja kaks korda ka Vilde kirjandusauhinnaga. Kivastik on ka Eesti kirjanikupalga saaja.

Eesti 200-l oli laupäeva hommikuse seisuga 606 liiget. Turu-uuringute viimases, aprillikuises küsitluses oli Eesti 200 toetus 11 protsenti. Viimastel parlamendivalimistel kogusid nad 4,4 protsenti toetust ja parlamenti ei pääsenud, küll aga tagas see tulemus neile riigieelarvelise toetuse 100 000 eurot aastas.