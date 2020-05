Briti ülirikaste edetabelisse jäi ainult üks Vene päritolu ärimees

Koroonapandeemia on kärpinud Ühendkuningriigi ülirikaste varandust umbes 54 miljardi naela võrra ning muuhulgas on vähenenud ka Vene päritolu miljardäride hulk tabeli tipus - kui mullu oli neid esikümnes kolm, siis tänavu ainult üks.

Briti ajalehe The Times pühapäevases numbris avaldatud andmete kohaselt on riigi kõige rikkam Sir James Dyson ja tema perekond, kelle varanduse suuruseks hinnatakse 16,2 miljardit naelsterlingit (18,3 miljardit eurot). Teist ja kolmandat kohta jagavad 16 miljardiga Sri ja Gopi Hinduja koos oma peredega ning David ja Simon Reuben.

Ainus Vene päritolu miljardär on edetabeli seitsmendal real paiknev Ališer Usmanov 11,7 miljardi naelase 13,2 miljardi eurose) varandusega, rõhutas uudisteagentuur Interfax.

Vikipeedia andmeil on Ališer Usmanov usbeki rahvusest Vene suurärimees. Ta on Metalloinvesti enamusosanik, ajalehe Kommersant omanik, Gazprominvestholdingsi esimees. Talle kuulub ligi kolmandik internetiettevõtetesse investeerivast firmast Digital Sky Technologies. Usmanov on Küprosel registreeritud rahvusvahelise haardega investeerimisfirma Gallagher Holdings ainuomanik. Muuhulgas on ta Londoni Arsenali jalgpalliklubi suurim osanik, omades sellest 24,2 protsenti.

Veel eelmisel aastal mahtusid esikümnesse ka Roman Abramovitš, kes oli siis üheksas ning Mihhail Fridman kümnendal real, sel aastal on mehed vastavalt 12. ja 11. positsioonil ja nende vara hinnanguline väärtus on 10,16 ja 10,23 miljardit naela.

Briti rikaste edetabeli neljandal positsioonil on tänavu Odessas sündinud tööstur Sir Leonard Blavatnik 15,8 miljardi naelase varandusega.

The Times märgib, et vähemalt 63 ülirikaste nimekirja kantud ettevõtjat, nende seas ka 20 miljardäri, on kasutanud Ühendkuningriigi käivitatud toestusskeeme, et oma firmade töötajatele maksumaksjate abil toetust maksta.