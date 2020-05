Samost ja Sildam ootavad poliitikutelt rohkem memuaare

"Igaüks võiks oma lugu ise rääkida ja mitte lasta seda teistel teha. Mina ootan huviga suureks vaikijaks kutsutud Vaino Väljase mälestusi - nii tema diplomaadikarjäärist Nicaraguas ja Venezuelas, kui ka 1980ndate lõpu Eestist. Ootaks ka Edgar Savisaare võtmeministrite - Raivo Vare, Jüri Raidla mälestusi," rääkis Sildam.

Sildam viitas hiljuti Postimehes ilmunud ENSV KGB eelviimase juhi Karl Kortelaineni sõnadele intervjuus Jaanus Piirsalule, kus Kortelainen ütles, et Väljas töötas USA Luure Keskagentuuri (CIA) heaks.

Samost tõdes, et taasisesesivumise aegse Edgar Savisaare valitsuse liikmete - siseminister Olev Laanjärve ja rahandusminister Rein Milleri - mälestusi polegi nende surma tõttu võimalik enam lugeda.

Sildam tõi välja ka Andrus Ansipi, Siim Kallas, Ants Laaneotse, Johannes Kerdi, kelle mälestused oleks tema hinnangul samuti suure väärtusega.

"Aga tegelikult ei olegi vaja nii kaugele ajalukku minna. Minu meelest võiksid juba oma mälestuste ülesmärkimise peale mõelda ka need inimesed, kes olid Eestis tegevad aastatel 2000 - 2010. Ka sellest on juba 10-20 aastat möödas, mis on päris suur number," tõdes Samost.

Samost tõi esile Edgar Savisaare 960-leheküjelise mäestusteraamatu "Peaminister", millesse algul suhtusid paljud üleolevalt. "Aga mina olen seda raamatut mitu korda lugenud. Ja mida hiljem ma olen seda lugenud, seda väärtuslikumaks see minu jaoks muutub, sest see on kirja pandud kindla eesmärgiga - kirjutada ennast ajalukku, ise oma lugu rääkida," rääkis Samost. "Aga sellisena tulebki seda lugeda nagu ükskõik millise inimese mälestusi või nagu ajakirjanik peab suhtuma ükskõik millise allika enese poolt antud kirjeldustesse mingite olukordade kohta. See on väga hea, et Edgar Savisaar omal ajal selle raamatu kirjutas, kui ta mälu oli veel palju värskem ja tema ettekujutus asjadest selgem," rääkis Samost.

Sildam lisas, et väga oluline oleks, et samal põhjusel kirjutaks mälestusteraamatuid ka teised, kes olid Eesti iseseisvuse taastamise loos osalised.

Saates meenutati 30 aasta möödumist sellest, kui Moskva-meelse Interrinde toetajad tungisid Toompea lossi hoovi, misjärel Savisaar kutsus eestimeelsed valitsus ja ülemnõukogu toetama, öeldes raadioeetris legendaarsed sõnad Toompea ründamisest. Lisaks ajendas saate arutelu Eesti NSV kompartei kunagise juhi Johannes Käbini äsja ilmunud mälestusteraamat.