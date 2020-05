MTA peadirektor Valdur Laid ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et vaadates töömaksude tasumisi aprillis, ei ole olukord möödunud kuuga võrreldes halvanenud.

"Enam kui 11 500 ettevõttel on tekkinud probleeme, just eriolukorra ajal. Proovime olla võimalikult paindlikud, kuid see eeldab, et deklaratsioonid on esitatud ja tegeletakse oma võlgade ajatamisega," ütles Laid.

MTA strateegilise analüüsi valdkonna peaspetsialist Imbi Kaunismaa ütles, et tänaseks on tasumata 42 miljonit eurot deklareeritud kohutustest, möödunud kuul oli selleks summaks 39 miljonit eurot.

Kõige suurema osa ehk 22 protsenti tasumata kohustustest tuleb töötlevast tööstusest, ütles Kaunismaa.

Valdkondades on enim tasumata summasid majutus- ja toitlustusettevõtetes. Tasumata on koguni 57 protsenti deklareeritud kohustustest.

"Rohkem kui poolel majutus- ja toitlustusettevõtetest on keskmine väljamakse olnud väiksem kui miinimumpalk. See tähendab, et väga palju ettevõtetetest on kasutanud töötukassa meedete abi, et palka välja maksta," ütles Kaunismaa.

Majutus- ja toitlustusettevõtetes on Kaunismaa sõnul töökohtade arv vähenenud kümnendiku võrra. Töökohad on vähenenud ka kunsti, meelelahtuse ja vaba aja valdkonnas.

"Teistes sektorites veel ei ole näha nii suuri kukkumisi kui neis kahes, kuid arvata võib, et ta vaikselt hakkab edasi liikuma," ütles Kaunismaa.