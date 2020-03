Õpilased võtsid sunnitud koolipausi vastu rahulikult

Koolipäev Laupa põhikoolis oli eriline - õpetajad pidasid hommikul kriisikoosoleku, viimase tunni asemel oli aktus, kus tähistati emakeelepäeva ja räägiti lastele, et koduõpe ei tähenda niisama kodus istumist, vaid õppida tuleb päriselt ja iseseisvalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lapsed võtsid teate pikast sunnitud koolipausist vastu rahulikult.

"Lõpuklassidele see on just minu meelest kõige raskem, sest nendel tuleb ju ka eksamid teha. Aga eks see mõjuta ka väiksemaid. Kes teab, kas nüüd võetakse see suvevaheajast tagasi või jäetakse aprilli vaheaeg ära? Kas üldse jäetakse midagi ära või mis edasi saab, see kõik on nii uus alles?" rääkis 9. klassi õpilane Ketlin Mägi.

7. klassi õpilane Kaspar Uuspõld kirjeldas oma päevakava koduõppes: "Alguses, kui üles ärkan, siis ma vaatan e-kooli, mis õppida on. Siis hakkan õppima, siis saadan ära ja on vaba aeg."

Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja kinnitas, et kõik õpilased saavad kodus tööd teha. "Muidugi, me oleme küll maakool, aga meil on juba pea kaks kolmandikku neid lapsi, kes on tegelikult linnalapsed. Vastus on see, et töötada saavad kõik, kodus õppida saavad kõik," rääkis Aluoja.

Ka Taebla koolis selgitati hommikul õpilastele, mida tähendab eriolukord ja kuidas õppetöö kaugvormis välja nägema hakkab. See nõuab õpilaselt rohkem enesedistsipliini.

"See on ikka nagu rohkem iseseisvus ka, et kui sul on abi vaja, siis julgus kokku, et helistada õpetajale või kirjutada," rääkis õpilane Anna-Maria.

Noarootsi gümnaasiumi õpilaskodus elavad noored sõitsid reedel koju. Kohal oli mitu koolibussi.

Abiturientide hinnangul tasub jääda rahulikuks, kuid otsus kool sulgeda oli õige.

"Ei tasu mingisse massihüsteeriasse sattuda, sest on nii palju, mida me ei tea. Tuleb arvestada sellega, et me kõik oleme võrdsed - nii õpilane kui õpetaja. Selles situatsioonis võib-olla õpetajal on isegi veel raskem. See nõuab lihtsalt adapteerumist. Mingi ootusärevus on ja mingil määral on ka põnevus, sest sellist olukorda ei ole olnud kunagi," rääkis Erik.

"Ma arvan, et meie kooli jaoks tuli see otsus koolid sulgeda väga õigel ajal, sest meie õpilased on üle Eesti kokku tulnud. Meie jaoks tähendab siin kohapeal õppimine seda, et meie asjad on ühikas, meie õppeasjad on ühikas ja kui me läheme kaugõppele, me peame saama need kõik koju toimetatud ehk siis otsus tuli õigel ajal ja ma arvan, et see on hetkel ainuõige, et takistada pandeemia ja epideemia levikut," rääkis Iris.

"Minu jaoks see situatsioon on mõnes mõttes huvitav, üllatav. Sõna "lahe" vist ei ole ilus? Võiks öelda, et on väljakutse. Saab teha uued õppematerjalid. Eks tegelikult ta raputabki natukene lahti oma mugavustsoonist. Saad teha midagi uut, uut lähenemist," kommenteeris ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Maiste.