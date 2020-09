Praegu peavad koolid rakendama teisi viiruse tõkestamise meetmeid, näiteks algavad koolipäevad eri klassides erinevatel kellaaegadel ning õpilased peaksid saama viibida võimalikult palju värskes õhus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juhul, kui Tartus hakkab nakatumiste arv tõusma, teeb linn otsuse vastavalt nakkuskollete olemusele ja seab piiranguid koolidepõhiselt.

Kui haridusministeeriumi juhiste järgi peaks kogu kool minema distantsõppele, kui nakatunud on kümme protsenti õpilastest, siis linnapea Urmas Klaas tõdes, et osade koolide puhul tuleb see otsus teha varem.

"Me teeme otsuseid koolide põhiselt sellepärast, et koolid ja koolimajad on erinevad. Ka täna meil on koole, kes on otsustanud ja kooliperega kokku leppinud, et nad kasutavad hübriidõpet. Ühesõnaga, on hea öelda, et kui kümme protsenti õpilastest on haigestunud, siis läheb terve kool distantsõppele, aga me saame aru, et kui 900 õpilasest kümme protsenti ehk 90 on haigestunud, siis ma arvan, on hilja minna üle distantsõppele," rääkis Klaas.