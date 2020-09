Tallinna kriisikomisjoni langetatud otsus viia Tallinna koolid osalisele distantsõppele on linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ennetus selleks, et hoida ära haigestumistega kaasnevat lauskarantiini.

Kõlvart ütles, et üleminek osalisele distantsõppele on valikute küsimus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie otsus on ennetusmeetmed. Mis on võib olla veel tähtis on ka see, et tegelikult koolid kasutasid seda võimalust ka esimesest septembrist ja keegi ei pannud seda tähele. Nüüd me ütlesime selle välja, et koolid peaksid seda kasutama ja sellest tekkis probleem," ütles Kõlvart.

Reformierakonna poliitik Kristen Michal ütles, et otsused, mis puudutavad paljusid peresid tuleks teha ilma paanikata. "See läbimõtlemise tase on riigi tasemel kehva ja võib olla ka Tallinna linn on nüüd natukene siin kerges paanikas, et võiks korra sisse ja välja hingata ja eksperte kuulata," ütles Michal.

Professor Irja Lutsar rääkis, et Tallinnas pole haigestumus veel kuigi suur. Samuti on enam-vähem teada, kust keegi nakkuse sai. "Täna küll tuli, et nakatunud on üks laps aga niisugust suurt õpilaste nakatumist Tallinna linnas ei ole. Me oleme teadusnõukojas ka öelnud, et tegutseme suunatud meetemetega. Kui on teada, et inimesed nakatuvad pidudel, võtame midagi ette nende pidudega. Või kui nad peredes nakatuvad edasi seal on ka võimalusi, mida teha," ütles Lutsar.

"Niisugune laia rehaga löömine tundub mulle ebaproportsionaalne," sõnas ta.

Linnapea Kõlvarti sõnul tegeleb massiüritustega riik. "Ma arvan, et oleks ka õige ja korrektne aru saada, et üks asi on üritus või õppeprotsess, mis toimub ruumides, kus oht on palju suurem ja teine asi üritus, mis toimub väljas," ütles ta.

Michali sõnul oleks pidanud juba suvel, enne kooliaasta algust, valmistuma paremini viiruse uueks laineks ja haridusministeeriumi suunised enne kooliaastat viimasele minutile. "Ütleme ausalt, et see on probleem, kui pealinn ja haridusministeerium ei käi ühte jalga ja mõneti on probleem, kui terviseameti ja ekspertidega ühte jalga ei käida. Kui midagi sellest esimesest lainest õppida siis seda, et kõiki otsuseid tuleb teha arvestades reaalset situatsiooni," ütles ta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps keeldus neljapäeval kommentaaridest. Neljapäeva õhtul teatas ministeerium, et hakkab reedel üldhariduskoole üle helistama, et nende plaanidest teada saada.