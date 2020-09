Viimastel päevadel on olnud nii palju segadust, mida Tallinna koolijuhid tegema peaksid. Kas te suudate selle kahe lausega kokku võtta?

Ikka. Üks lause on väga lihtne. Me kolmapäeva õhtul saatsime koolijuhtidele kirja, kus konkreetselt oli kirjutatud teema sisse, et linnaorganisatsioon jätkuvalt töötab rohelise stsenaariumi järgi. Ja kirja sees oli ka selline lause, et me rõhutame, et me ei lähe veel kollasele stsenaariumile üle.

Kust see distantsõppe vajadus siis tuleb, mida koolid järjest sisse viivad?

Distantsõpe tuleb sellest, et on vaja lapsi hajutada. Me arvame, et ennetusmeetmena on hajutamine kõige efektiivsem viis ja siin me võime tegelikult sama asja lugeda ka haridus- ja teadusministeeriumi suunistest, mis tulid koolidele augusti lõpus.

Te kuulsite, mida haridusminister ütles - see on ülereageerimine, lapsed peaksid õppima koolis seni, kuni pole hädaolukorda. Mida te selle peale siis ütlete?

Ma ütlen, et kui me näiteks avame artikli, kus on intervjuu Mailis Repsiga portaalis ERR.ee ja loeme natuke pealkirjast ja esimesest lõigust edasi, siis me näeme, et tegelikult haridusminister rääkis sellest, et kui hakata lapsi massiliselt koduõppele saatma, siis oleks see kindlasti ebaproportsionaalne. Seda me Tallinna koolides ei tee.

Direktorid saadavad järjest lapsevanematele kirju, kus osa gümnaasiumiõppest toimub näiteks üks nädal koolis, teine nädal kodus. Kui see pole massiline koju distantsõppele saatmine, siis mis see on?

Ma ütleks, et massiline on ikkagi, kui väga suur hulk klasse läheb distantsõppele ja läheb, nagu nendes samades ministeeriumi suunistes öeldud, täisdistantsõppele.

Aga koolid seda ometigi teevad - klassid istuvad ja õpivad kodus. Miks see vajalik on, kui meil ei ole Tallinna koolides pandeemiat, viroloogid ütlevad, et klasse peaks hakkama sulgema ainult vajadusel ja ükshaaval, kui koroonaviirus seal peaks olema?

Viroloogid ütlevad väga erinevaid asju - ühed ütlevad ühte ja teised ütlevad teist. Näiteks Arkadi Popov, kes oli meie põhikõneisik kevadel, ütles, et Tallinna võimud teevad õiget asja, nii et siinkohal võib teda tsiteerida.

Samas, ma ütleks niimoodi, et on väga suhteline mõiste, millal siis me oleme sellises ohutsoonis, kus me peaksime hakkama lapsi hajutama, sest Tallinna uus nakatumise suhtarv on ju rohkem kui 30 juhtu 100 000 elaniku kohta ja see kasvab. Ma arvan, et see on juba väga murettekitav signaal.

Lisaks, ühes koolis on meil juba üks koroonajuhtum õpilasel ja see, millest räägivad viroloogid, on ju see, et erinevalt kevadest on praegu positiivseid rohkem just noorte seas, mis tegelikult tähendab ka kooli.