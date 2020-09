Soome valitsus on otsustanud, et Eesti ja Soome vahelised töösõidud ei sõltu enam koroonaviiruse levikust ning tööasjus reisijatel pole ka testimis- ega eneseisolatsiooni kohustust hoolimata nakatumisnäitajast.

Soome siseministri Maria Ohisalo sõnul on tegemist erandiga laeva- lennuliikluses nii Eesti kui ka Rootsiga.

"Valitsus arutas seda küsimust põhjalikult ning leidis, et meie jaoks on oluline, et inimesed võivad reisida tööasjus naaberriikidesse. Loomulikult tuleb hoolitseda hügieeni, turvavahede ning kaitsemaskide kasutamise eest. Argiliiklus on aga siiski nii oluline muu hulgas Soome majandusele, et selle võimaldamine on meie prioriteet," vastas Ohisalo ERR-i küsimusele reedel peetud pressikonverentsil.

Ta lisas, et kui olukord dramaatiliselt muutub, on võimalik tööreise puudutavad nõuded üle vaadata.

Soome otsustas neljapäeval üldise reisimisreeglina, et alates 19. septembrist võib riiki vabalt (ka turistina) reisida kõikidest nendest riikidest, kus viimase kahe nädala nakatumise tase on kuni 25 juhtumit 100 000 elaniku kohta, seni oli piirmäär kaheksa. Eneseisolatsiooni kohustust ei ole.

Eri riikide nakatumisnäitajad hakatakse üle vaatama korra nädalas, märkis Ohisalo reedel. Üle 25-se nakatumisnäitajaga riikidest pääseb kuni 22. novembrini Soome ainult Soome kodanik või püsielanik ning hädavajalikul põhjusel reisiv isik.

Alates 23. novembrist avaneb võimalus sõita Soome (nii tööasjus kui turistina) ka riikidest, kus nakatumisnäitaja on üle 25, kuid reisija peab esitama lähteriigis tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse. Test ei tohi olla tehtud rohkem kui 72 tundi enne lahkumist Soome. Üle 72 tunni pikkuse reisi puhul on vaja teha teine koroonatest Soomes.

Soome kodanikke ning püsielanikke reisieelne testimiskohustus ei puuduta.