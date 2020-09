Koolid, vanemate klasside õpilased ja lapsevanemad alustavad järgmisest nädalast osalist distantsõpet. Koolijuhid, kellega kõneles "Aktuaalne kaamera", on selliseks Tallinna linna otsuseks valmistunud, kuid distantsõppe korraldus ja suhtumine on erinevad.

Tallinna koolid on õppeaasta alguseks valmistunud viirusele reageerima ja kriisiplaane koostanud. Tundide algust on hajutatud nagu ka söögivahetundide aega. Mõnikord on see tekitanud segadust.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktori Natalja Verguni sõnul proovis kool hajutada tundide algusaega, kuid lapsevanemad tõid lapsed siiski kella kaheksaks kooli, mistõttu muudatusest loobuti.

Koolielu muutub alates esmaspäevast seoses Tallinna linna ettekirjutusega ettevaatusabinõusid rakendada. Vanemate klasside õpilased saavad osalise distantsõppe. Kooliti on lahendus erinev.

"Gümnaasiumiõpilased ja samuti põhikooli vanemad õpilased on ühe päeva nädalas kodudes ja siis nad õpivad distantsil," rääkis Vergun.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salumi sõnul on koolis gümnaasium ja kolmas kooliaste nädala kaupa vaheldumisi distantsõppel. "Meil on nädala kaupa. Terve järgmise nädala on gümnaasium distantsõppel ja kolmas kooliaste on koolis ja ülejärgmisel nädalal need rollid vahetuvad," rääkis ta.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu rääkis, et reedel paigaldatakse kooli termoskänner ning esmaspäevast asub kool rahvast rohkem hajutama. "Õppekorraldus on osaliselt distantsõppele viidud," ütles ta.

"Ma arvan, et kõik see, mis vähendab ja ennetab seda kevadist stsenaariumi ja aitab meil käia turvaliselt koolis, et see on mõistlik," lisas ta.

Lapsevanemad suhtuvad ettevaatusabinõudesse pigem leplikult. "Me ju ei lähe meelt avaldama, et võtke meie lapsed kooli tagasi. Aga kui jälle epideemia puhkeb, siis vägisi kooli ei tiri," rääkis lapsevanem Albina "Aktuaalsele kaamerale".