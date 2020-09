Saar ütles, et kuu aega tagasi andsid perearstid üle riigi välja 200 saatekirja, kuid selle nädala esmapäeval oli neid 3200. Saar selgitas, et terviseameti testimisparnerid ehk Synlab ja Medicum üritavad neid teenindada nii kiirelt kui võimalik.

Saare sõnul on kahetsusväärsed juhtumid, kus laps kurdab kõrvavalu üle ja enne perearstile pääsemist tuleb teha COVID-test, kuid pika järjekorra tõttu saab testima minna viis päeva pärast kaebuste ilmnemist ning arstile pääseb alles nädal hiljem.

"Lapse valu ja lapsevanema enda mure selle lapse pärast on midagi sellist, mida teab see, kes on selle läbi elanud," ütles Saar ja lisas, et õnneks on ainult üksikud sellised juhtumid aset leidnud.

Üks asi on Saare sõnul laboratoorne võimekus, teine asi on proovivõtmise võimekus. Laborid suudavad teste küll analüüsida, aga peab olema ka neid inimesi, kes proove võtaks ja neid laboritesse toimetas, sõnas Saar.

Reedel selgus, et Tallinnas on tekkinud ka kolle lasteaias, kus on nakatunud kolm last ja neli täiskasvanut. Saare sõnul on oluline teada saada nn indeksjuht ehk esimene nakatunu.

"Täiskasvanult lapsele viirus nakkab küll, kui indeksjuht oli täiskasvanud, võis ta nakatada last ja teisi täiskasvanuid," selgitas Saar, kuid tõdes, et väikelapsed tavaliselt põevad haiguse kergemini läbi.

Maskikandmine ühistranspordis võib tulla päevakorda

Terviseameti peadirektori KT Mari-Anne Härma ütles Kuku Raadio saates "Vox Populi", et lähiajal võib avalikku arutellu maskikandmise kohustus ühistranspordis.

Härma lisas, et olukord kevadega on praegu teistsugune, enam pole nii palju teadmatust ning strateegiaid annab ümber mängida.

"Aga siin tekivad võimekuse piirid, kust maalt me jõuame jälgida kõiki kontaktseid ja kust me enam ei jälgi," ütles Härma selle kohta, kui nakatunute arv peaks järsku kasvama.