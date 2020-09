Soomes avastati viimase ööpäevaga 98 uut koroonaviirusega nakatunut, neist ligi pooled nakatumised on pärit Lahti restoranist vallandunud koldest.

Lahti restorani koldest lisandus 41 nakatunut, 26 nakatumist tuvastati Kesk-Soomes, neist 14 Äänekoskis ja kolm Saarijärvis. Enamus neist nakatumistest on seotud septembri alguses toimunud erapeoga, teatas Soome rahvusringhääling Yle. Helsingi ja seda ümbritsevas Uusimaa regioonis avastati 19 uut nakatumist.

Positiivsete COVID-19 testide osakaal on kasvanud seniselt 0,2 protsendilt 0,5 protsendini teatas Soome tervishoiuamet (THL).

Kokku on Soomes avastatud 8725 nakatunut, koroona tõttu on surnud 339 inimest, haiglas on praegu seitse, neist intesiivravis kolm inimest.

Soomes oli esmaspäevase seisuga 9,8 nakatumist 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.