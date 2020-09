Perearstide saatekirjade hulk koroonatestimisele on viimase kahe nädala jooksul kahekordistunud, mis tähendab, et kohati on testima pääsemisel järjekord. See ei tohiks aga olla pikem kui kolm päeva. Järjekordade põhjuseks ei ole mitte analüüside tegemise võimekus, vaid kõnekeskuse võimekus.

Üle Eesti on praegu 17 koroonaviiruse proovi andmise kohta. Kõige rohkem on neid Tallinnas ehk neli telki üle linna, pluss testimine lennujaamas ja sadamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Testimispunktides ei ole järjekordi, sest sinna minnakse varasemalt broneeritud ajal. Aja broneerimine on aga muutunud aeganõudvamaks.

"Praegu meie põhiline võimekuse piiraja on kõnekeskus, kus me töötame täisvõimsusel," ütles Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik, kelle sõnul on kõnekeskuse võimekust pidevalt ka tõstetud.

"Kui meil varem töötas iga päev 12 tundi 15 inimest, siis praegu me oleme 19 inimese peal," sõnas ta.

Kõnekeskusest helistatakse inimesele, kelle perearst on suunanud koroonaviiruse testile. Suunamiste arv on aga viimastel nädalatel kahekordistunud. Eriti palju kuhjub neid esmaspäeviti - näiteks sel nädalal 3600. Teistel tööpäevadel jääb see arv 1800 kanti.

"Praegu oleme perearstidele lubanud, et hiljemalt saatekirja saamisele järgmisel päeval me helistame saatekirja saanud patsiendile ja testimisele peaks saama ülejärgmisel päeval ja vastuse siis kolmandal päeval," selgitas Allik.

Siiski on teada juhuseid, kus proovi andmist tuleb oodata veel kauem.

"Ei välista, et selliseid olukordi on tekkinud. Mõningad punktid ei tööta ka iga päev, vaid töötavad üle päeva ja siis võib selline halb kokkusattumus olla. Me üldiselt jälgime seda päris tähelepanelikult ja kohe kui on tekkinud järjekord pikem kui üks päev, me suurendame punkti võimekust," ütles Allik.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on koroonaviiruse analüüsivõimekus Eestis praegu väga kõrge.

"Analüüside taha ei jää praegu ükski test. Pigem on küsimus nende testide kogumises, ohtult kogumises. See eeldab tervishoiupersonali. See eeldab isikukaitsevahendeid, see eeldab vajalikke lisavahendeid. See võimekus vajab siin-seal veel parandamist," rääkis minister.

Sel neljapäeval arutab valitsus koroonatestide rahastamise küsimust.

"Vastavalt varasemale kokkuleppele - juunikuus leppisime kokku - meil olid tehtud rahalised otsused ära kuni augusti-septembri lõpuni, edasised kuud kuni talv tuleb otsustada nüüd," ütles Kiik.