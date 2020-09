Esmaspäeva hommikul testi andnud kliendi sõnul tuli tal seista pool tundi kümnekonna inimesega järjekorras. Mõnel neist oli terve aja mask ees, kuid mõni tõmbas selle ka vahepeal eest.

Lisaks hoidsid mõned inimesed kahemeetrist distantsi, kuid teised seisid mitmekesi koos. Ruuminurgas oli väljalülitatud õhupuhasti.

SYNLAB-i teenuste juht Karin Kallikorm ütles ERR-ile, et testimispunkt alustas tööd esmaspäeva hommikul ning järjekorras oli korraga kümmekond inimest.

"Seda põhjusel, et hommikul oli ühe proovivõtja laps haigestunud, proovivõtja pidi koju jääma ning asenduseks kolleegi kutsumine ja tema kohalejõudmine tekitas hommikul mõningase ootejärjekorra. Vabandame kõikide ees, kes pidid ootama," selgitas Kallikorm.

Ta kinnitas samas, et antud ruumid on viiruse leviku suhtes ohutud. Kallikormi sõnul on ruumid avatud ja hästi ventileeritud.

Hommikul tõesti spetsiaalne viirust hävitav õhupuhastusmasin välja lülitatud, kuid see pandi tööle kella 10.30 ajal, tõdes Kallikorm ja täpsustas, et õhupuhasti on ruumis lisaohtutusmeetmena.

"Meie registraatorid lasevad siseruumidesse 220 ruutmeetri peale mitte rohkem kui seitse testitavat, mistõttu ei tohiks kellelgi olla vajadus olla ligemal kui kaks meetrit rohkem kui üks kuni kaks minutit, mil antakse kaitseriietes registraatorile oma andmeid või prooviandjale proov," ütles Kallikorm ja lisas, et täna märgitakse maha veel distantsihoidmist meeldetuletavad kleebised.

Kallikorm rõhutas, et kõikidel testima tulnud inimestel on kohustuslik kanda maski ning desinfitseerida oma käsi.