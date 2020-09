Diislikütuse hind langes tanklates 2016. aasta tasemele

Postimees kirjutas, et diislihind Eestis on nii madal, sest see on langenud kõvasti ka maailmaturul, püsides alla 40 dollari barrelist.

Ühtlasi on madala hinna tinginud ka valitsuse otsus 1. maist diislikütse aktsiisi 25 protsendi võrra langetada. Seega on Eestis Baltikumi kõige madalamad diislihinnad.