Kaljulaid: OECD peasekretäriks kandideerimise idee tuli välisministeeriumist

President Kersti Kaljulaid rääkis esimest korda avalikult OECD peasekretäriks kandideerimisest ja ütles, et selle idee taga olid välisministeeriumi inimesed. Oma trumbiks peab Kaljulaid teistest kandidaatidest eristumist selle poolest, et esindab maailma ainsat digitaalselt transformeerunud riiki.

"Me peaksime hakkama jõulisemalt harjutama seda, kuidas asetada oma inimesi esile. Seda ei arva mitte ainult mina, sest ega see [kandideerimise] mõte minu peas ei sündinud. Ma otseselt ei tea, aga ma eeldan, et kusagil välisministeeriumi inimeste peades," rääkis Kaljulaid ERR-ile.

"Ja seejuures on kõige rumalam mõelda, et äkki me ei julge seda teha, sest äkki me ei võidagi. Igas sellises kampaanias on see väärtus, et saad mingid mõtted panna lauda ja teiselt poolt kindlasti meie nähtavus suureneb. See on väga oluline meile."

Kandideerimise avaldust Kaljulaid veel esitanud pole, sest see on diplomaatide töö. "Mina seda paberit ei tee, mina kirjutan visioonipaberit ja see on tehtud. Millal on õige hetk minna avaldusega, seda ütlevad välisministeeriumi inimesed. Üks variant on minna kohe ja teine variant on vaadata, mida mujalt kuulukse ja vastavalt kohanduda."

"Ja püüda eristuda, seda on võibolla isegi vale öelda, sest ma tean, et ma eristun. Sest me oleme ainuke maailma digitaalselt juba transformeerunud riik. Mitte kellelgi ei ole ühtegi teist inimest, kes reaalselt teaks, mis tunne on Portugali parlamendis istudes nimetada Eestis peaministrikandidaati. Ma olen kindel, et kõik need jutuajamised Angela Merkeliga ja kõik need arutelud, mis meil olnud, on loonud minus valmisoleku tõlkida seda uut maailma ka nendele, kes paratamatult on teisel leheküljel veel."

Kaljulaid avaldas lootust, et sellest tuleb põnev arutelu ning ükskord jõutakse ka selle hetkeni, kus temal endal on kampaanias roll ehk vestlusvoor.

"Ja uskuge mind, ma olen siiamaani väga paljudel foorumitel suutnud inimesi veenda, et industriaalajastu on läbi ja et digitaalajastu jaoks on meil vaja teistsugust maksusüsteemi ja majandusmudelit."

Küsimusele, kas OECD peasekretäriks kandideerimine tähendab seda, et ta järgmistel presidendivalimistel ei osale, vastas Kaljulaid: "See kampaania kestab selle aasta ehk üks ei tulene mitte kuidagi teisest."

Kaljulaid valgustas ka seda, kuidas tema kampaania käib ja ütles, et see erineb sellest, kuidas käis Eesti kampaania ÜRO Julgeolekunõukogusse, mida tema vedas.

"Me ei ole avaldust ära saatnud, aga see ei tähenda, et meie diplomaadid ei teeks tööd. OECD kampaania ei ole selline kampaania kui ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania. Diplomaatidega arutades oleme naljatanud, et ÜRO-ga pidin mina ära tegema kampaania, et nemad saaks minna sinna ja teha oma tööd. Aga nüüd on täpselt vastupidi."

Kaljulaidi sõnul on soov suunata arenenud maailmas diskussioone sellele, et industriaalajastu maksumudelid digitaalses maailmas enam mitte kuidagi ei kehti.

"Meie näeme iga päev, kuidas inimesed saavad sõltumatult sellest, kus nad geograafiliselt asuvad, teha tööd ettevõtetele sõltumatult sellest, kus jurisdiktsioonis nad asuvad. Oleks äärmiselt vajalik, et arenenud demokraatlike riikide koostöö organisatsioon võtaks ennast kokku ja vaataks sellele uuele pildile otsa. Mitte ei loodaks, et tänapäeva inimesed kuidagi painduvad sellesse industriaalajastu järgsesse mudelisse."

Kaljulaidi sõnul on OECD peasekretäriks pürgimise kampaania käigus võimalik panna see teema selgemalt lauale. "Ei ole võimalik, et OECD suunamudimine selles kampaanias jääks tegemata. Nii nagu me ÜRO kampaanias rõhutasime, et hästi tähtis on ka see töö, mida me sel ajal teeme - sõprade ringi laiendamine, ettevõtetele võimaluste pakkumine -, siis siin on meil OECD-ga samasugune konkreetne eesmärk."

Kaljulaidil ei ole praegu kellegi peas olemas valmis lahendusi, kuid kampaania käigus tekkiv arutelu võiks aidata seda saavutada. "Rõhutan, et OECD-s on peasekretär eeskätt inimene, kes vahendab ja koordineerib liikmesriikide omavahelist arutelu. Ehk tähtsam kui see, millised on sinu oma ideed, on suutlikkus mõelda kaasa, aga samal ajal näidata ka suure pildi olemasolu," sõnas Kersti Kaljulaid.