Sotsiaalministeerium saatis reedel konkurentsiametile kirja palvega uurida, milliste hindadega teevad ravimite hulgimüügiturul tehinguid vendade Margus ja Aivar Linnamäe firmad, paludes hinnata, kas Linnamäedel on turgu valitsev seisund. Konkurentsiameti kinnitusel on tegu õiguslikult keerulise küsimusega.

Kevadel lõpule jõudnud apteegireformi eesmärk oli anda apteegid proviisorite omandusse, et siduda need lahti apteegikettide omanikest ja sellega katkestada ka otsene seos ravimite hulgimüüjatega, mis apteegikette omasid. Tegelikkuses jätkub ravimite hulgimüügifirmade võim apteekide üle apteegipidajate frantsiisilepingute alusel. Sellele asjaolule on tähelepanu juhtinud konkurentsiamet, kes saatis mõni nädal tagasi sotsiaalministeeriumile selle kohta pika märgukirja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ikkagi näeme seda, et ka pärast seda reformi on apteegid väga tugevalt ikkagi hulgimüüjatega seotud. See ilmselt ei ole olnud selle reformi esialgne mõte," ütles konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos.

Sotsiaalministeerium põrgatas palli konkurentsiametile tagasi, soovides ravimite hulgimüügituru tegelikus konkurentsiolukorras selgusele jõuda. Nimelt kahtlustab ministeerium, et hulgimüügiturul tegutsevad ettevõtted on omavahel tegelikult seotud, mistõttu teenuste sisseostul ei esine tegelikku konkurentsiolukorda.

Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ kuulub 47 protsendi ulatuses Aivar Linnamäele, kes on Eesti ühe mõjukama ärimehe Margus Linnamäe vend, kellele muuhulgas kuulub ravimite hulgimüügifirma Magnum Medical. Ettevõtte 49 protsendi tegelik kasusaaja pole teada, selle omanik on varjatud välismaise juriidilise keha taha.

"Palve oli tõesti, et konkurentsiamet hindaks ise seda hulgimüügiolukorda, ütleks, mis on nende hinnangul täna valitsev turuseis. /.../ Me teame seda, mis on statistika ehk meil on paar-kolm suuremat hulgimüügifirmat, kellel on turul selgelt domineeriv roll ja mõned väiksemad," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kuna konkurentsiamet sai pöördumise alles reedel, pole nad sisulist seisukohta veel võtta jõudnud, ent hindab seda õiguslikult keeruliseks ülesandeks.

"Ega me ei ole nüüd lukku löönud, mida me sellega teeme, vara on veel veksleid välja anda. Selge on see, et kuna ravimiturg on selline, mis siin läbi aegade on konkurentsiameti tähelepanu pälvinud, siis me võtame selliseid asju täie tõsidusega. Kindlasti vaatame hoolega selle avalduse läbi ja otsustame siis, mida teha," rääkis Põldroos.

"See võib aega võtta ja see võib kujutada endast suhteliselt keerulist õiguslikku vaidlust," lisas ta, öeldes, et hinnangu andmine võib võtta kuid.

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest näeb seadus ette kuni 400 000-eurose trahvi.