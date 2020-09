Sotsiaalministeerium tahab soodustada apteekrite tööleasumist maapiirkondades

Praegu kehtivad apteekri lähtetoetuse tingimused jõustusid 2015. aasta jaanuaris. Toona oli eesmärgiks seesuguse toetuse abil motiveerida proviisoreid või farmatseute tööle asuma piirkondadesse, kus apteegiteenus on halvasti kätte saadav. Viie aasta jooksul on aga lähtetoetust taotletud üks kord ja seegi taotlus ei vastanud tingimustele.

"Soovime muudatustega lähtetoetuse tingimused paindlikumaks muuta, sest need ei ole ilmselt olnud praktikas teostatavad ja nad ei ole motiveeritud seda toetust taotlema," ütles sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna juhataja Eda Lopatu ERR-ile.

Nii näiteks on soov muuta lähtetoetuse taotlemise pikkust. Kui praegu võib tööle asunud proviisor toetust taotleda kolme kuu jooksul, siis tulevikus võiks see periood olla aasta pikkune. Samuti soovitakse laiendada toetuste saajate ringi, ehk tulevikus võiks toetus olla kättesaadav ka nendele proviisoritele/farmatseutidele, kellel on eriala omandamisest möödas rohkem kui viis aastat.

"Ehk, et kui proviisor või farmatseut on tööle asunud ja tunnetab, et tahab jätkata, et siis ta saab veel ka seda ühe aasta jooksul teha. Ja me oleme kaotanud ära selle viie aasta jooksul kutse omandamise nõude ehk et see ei sõltu enam, kui kaua aega tagasi sai apteeker või farmatseut oma kutse omandas, ehk võimaldab see ka pisut vanematel ja kogenumatel proviisoritel ja farmatseutidel seda lähtetoetust taotleda," selgitas Lopatu.

Samuti on plaanis suurendada lähtetoetuse suurust. Kui praegu on see viie aasta peale 15 000 eurot, siis tulevikus võiks olla kolme aasta peale toetuse suurus 15 000 eurot või viie aasta peale 25 000 eurot. Eesti Proviisorite koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas ütles, et kavandatavad muudatused on head: "Ongi vaja toetust, see annab võimaluse leida proviisoreid maapiirkonda. Just igasuguses vanuses proviisorite, farmatseutide hulgast, nii et see on hea mõte. Võtame näiteks Pärnu-Jaagupi või Lihula, Pärnu-Jaagupis minu arust tööjõud on olemas, aga Lihula ju alles hiljuti tegelikult otsis pikalt lisatööjõudu, et võib-olla nii mõnigi kaalus, et võib-olla läheks, aga see elumuudatus nõuab raha."