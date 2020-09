Valitsuse liikmed on juba mitu nädalat arutanud haiguslehe hüvitamise alguse varasemaks toomist, ent seni edutult. Sotsiaalminister Tanel Kiige soov on saada haiguslehe hüvitamine alates teisest haiguspäevast sisse järgmise aasta eelarvesse.

Valitsus on juba mitu nädalat arutanud sotsiaalminister Tanel Kiige ettepanekut tuua haiguslehtede hüvitamise algus ettepoole. Praegu haigestunud töötajale esimest kolme haiguspäeva ei hüvitata, mistõttu ei ole inimesed motiveeritud tõbistena koju jääma. Muuhulgas aitab see olukord kaasa ka koroonaviiruse ulatuslikumale levikule.

Praegune haiguslehe hüvitamise kord pärineb eelmisest majanduskriisist, mil see tähtajatuna ajutise lahendusena vastu võeti. Seaduse järgi tasub neljandast kaheksanda päevani haigushüvitist tööandja, alates üheksandast haiguspäevast kompenseerib koduspõdemist haigekassa.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistas, et valitsuses pole teema edasi liikunud, vaatamata sellele, et kabineti liikmed palusid eri versioonide kohta - mitmendast päevast ja kelle kaukast ning mis mahus hüvitisi välja makstaks - nn faktilehte, et teada nende majanduslikku mõju eelarvele.

"Kuna haiguslehtede varasem hüvitamine on selge eelarvelise mõjuga - see eeldab püsikatteallika leidmist -, siis tegemist on ühe taotlusega teiste COVID-19 pandeemiaks paremini valmistumise lisataotlustega ja arutame seda riigieelarve protsessi käigus," kommenteeris Kiik.

Valitsus peab andma järgmise aasta riigieelarve kavandi parlamendile otsustamiseks üle septembrikuu jooksul.

"Selleks ajaks on ka selge, kas siis lähiaastatel on oodata muutusi, mis puudutab haiguslehtede hüvitamist," ütles Kiik.

Alates teisest päevast hüvitamise kõrval on arutelu all ka variandid, et sellest ajast hüvitataks vaid nakkushaigustega kojujäämist või kehtestataks teisest päevast hüvitamine vaid ajutise koroonavastase võitluse meetmena, mitte püsivalt.

Kiige isiklik eelistus kuulub püsivale lahendusele alates teisest päevast kõigi haiguste korral.

"Kui minna muutma haiguslehtede süsteemi, siis võiks hüvitada kõiki haiguslehti alates teisest päevast. See eeldaks seda, et tööandjate osa oleks toodud n-ö varasemaks. Kompenseerimaks seda, et varasemad päevad on kallimad, võiks omakroda seda siis lühendada, tööandjad võiksid kompenseerida näiteks teise, kolmanda, neljanda ja viienda päeva, edasi siis omakorda haigekassa. Esimene päev jääks siis patsiendi omaosaluseks ja vastutuseks, mis aitaks vältida selliste ühepäevaste haiguslehtede võtmist mittesihtotstarbeliselt," selgitas Kiik.

Valitsuse liikmed ei ole küsimuses veel üksmeelt leidnud.

"Loomulikult, valitsuses oli erinevat tagasisidet. Oli toetavaid avaldusi, oli ka neid, kes küsisid loomulikult katteallikate kohta, kuna viidatud eelarvemõju oleks 15 miljonit eurot aastas ehk tegemist pole sugugi mitte tagasihoidliku ega väikse numbriga," ütles minister.

Kiik tunnistas, et haigushüvitiste korra muutmine vajab nii poliitilist kui ka eelarvelist kokkulepet, ent lisas, et koalitsioonipartnerid ei ole vastandanud Keskerakonna soovitud erakorralist pensionitõusu ja haigushüvitiste korra muutmist ehk nende kahe vahel valikut tegema ei pea.

"Minu jaoks ideaalvariandis tuleksid need mõlemad," lisas Kiik.

Eelarveprotsessis on ministeeriumitelt kokku tulnud umbes 90 taotlust, mis kõik omavahel rahastamise nimel võistlevad. Kõigeks raha ei jagu. Haiguslehe varasema hüvitamise üle jätkuvad arutelud teisipäeval.

Tööandjad senies korra püsivat muutust ei soovi

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles ERR-ile, et nendega valitsuse liikmed haiguslehtede hüvitise korra muutmise teemal ühtki arutelu kokku leppinud ei ole, samuti pole tööandjateni jõudnud kavandatava muudatuse mõjuanalüüsi, et nad saaksid oma seisukoha kujundada.

"Me ei kiirusta siin," ütles Aas. "Me ei ole selle teema initsiaatorid. Me ei tahagi püsivat muutust. Kiiirkorras ja üleöö ei tohiks ühtki püsivat muutust teha," põhjendas ta.