Soome valitsus tahab tõsta tubaka- ja alkoholimakse ning soodustada rohelist transporti

Soome valitsus kavandab järgmisel aastal tubaka ja alkoholi maksude tõstmist, vähendada koondamisteate saanud pensionieelikute toetusi ning soodustada jalgrattaga tööle sõitmist. Valitsus loodab eelarvearuteluga hiljemalt kolmapäeval lõpule jõuda, kuid vaatlejad on ühte meelt, et seekordsed läbirääkimised on erakordselt keerulised nii koroonapandeemia pärast kui ka muudel põhjustel.

Viiruse levik teeb tuleviku prognoosimise ja seetõttu ka otsustamise raskemaks. Teisalt on ühiskond erandlikes oludes ehk rohkem valmis vastu võtma ka ebameeldivaid otsuseid. Valitsus peab leidma võimaluse ohjeldada viirust nii, et töötute hulk taevasse ei kerkiks ja jätkuks raha vajalike teenuste pakkumiseks.

Olukorra teeb keerulisemaks see, et kuigi valitsuse eesotsas on sotsiaaldemokraadid, kes ametiühingutega tavaliselt hästi läbi saavad, siis praegu on tööturu osapooled omavahel riius, kumbki pole enam valmis lisajäreleandmisteks.

Valitsuse käed on seotud ka valitsusprogrammiga, mida püütakse ikka veel ellu viia, kuigi see on koostatud eelmise peaministri Antti Rinne juhtimisel ja praeguseks on olukord hoopis teine.

Kui veel mõni nädal tagasi võis kahelda, kas Soome valitsus nii keerulistes oludes eelarve üle vaidlema asudes üldse vastu peab, siis nüüd tundub, et valitsusse kuuluvad erakonnad on otsustanud koos püsida. Olukorda lihtsustab muuhulgas see, et Keskusta senine juht Katri Kulmuni lahkus valitsusest ja tema asemel rahandusministri kohale asunud Matti Vanhanen on kogenud poliitik, kes on eelarve ettevalmistamist juhtinud kindlal käel, jättes kõrvale oma erakonna toetusprotsendid. Ka Keskusta uueks esimeheks valitud Annikka Saarikko on end siiani näidanud realistliku poliitikuna, nii et valitsuserakonnad loodavad eelarvekõnelused auga finišisse viia.

Peaeesmärgid tööhõive suurendamine ja kasvuhoonegaaside vähendamine

Soome valitsus on seadnud kaks suurt eesmärki: tööhõive suurendamine ja kliimamuutuste ohjeldamine. Mitte kummagi eesmärgi saavutamiseks ei ole praegu kuigi hea aeg. Iga päev tuleb ettevõtetest teateid inimeste koondamisest, alles eile teatas Neste ligi 500 töökoha kaotamisest.

Valitsus tahab siiski suurendada töhõivet 30 000 tuhande inimese võrra. Selleks kavatsetakse muuhulgas muuta senist süsteemi, et vanemale inimesele, kes koondamise korral nagunii tööd ei saa, makstakse pensioniea saabumiseni senise palgaga seotud päevaraha. Seda vanusepiiri on kavas aasta võrra tõsta ja see peaks valitsuse hinanngul tõstma tööhõivet vähemalt 6000 inimese võrra. Selle vastu on aga tuliselt vasakpoolsed.

Kindlasti ei ole kerge kokku leppida ka energiamaksudes. Näiteks turbamaksu asjus on Keskusta ja rohelised täiesti eri meelt. Koroonast räsitud tööstusettevõtete toetamiseks on kavas vähendada elektri maksustamist. Niinimetatud tuleviku-investeeringute tegemiseks on kavas kasutada Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamispaketi raha, mida Soome peaks saama ligi kolm miljardit eurot. Sel juhul ei oleks nii suurt survet riigi vara müümiseks. Muuhulgas peab Soome vajalikuks rohkem rahastada kutsekoolidesse õpetajate palkamist ning suunata raha teadus- ja arendustoetusteks.

Järgmisel aastal karmistud taas tubaka ja alkoholi maksustamine, mis tähendab hinnatõusu. Praegustel andmetel kallineb pakk suitsu 45 ja liitrine viinapudel 40 senti. Töötuskindlustusmakse tõuseb, eluasemelaenu intresside maksusoodustus väheneb.

Kliimapoliitika edendamiseks on kavas soodustada keskkonnasõbralikku tööteekonda. Näiteks tööandja pakutud jalgrattalt saab edaspidi maksusoodustust, samas kui töökohal auto parkimise eest peab hakkama maksma.

Koroonaviiruse tõttu on Soome võlg kiiresti kasvanud. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt võetakse sel aastal laenu juurde üle 17 miljardi euro ja sellest ei pruugi jätkuda. Järgmiseks aastal veel vöörihma pingutama ei pea, sest valitsus teeb elavdamiseelarvet, aga peaminister Sanna Marin hoiatas, et tulevikus pole ilmselt kulude kärpimisest ja maksude tõstmisest pääsu.