Soomes ja Leedus sai ööpäevaga koroonadiagnoosi üle saja inimese, Lätis 74

Soomes ja Leedus tuvastati viimase ööpäevaga üle saja koroonaviirusega nakatunu, Lätis kasvas nakatunute arv 74 võrra. Läti nakatumisnäitaja on peaaegu võrdsustunud Soome näitajaga, Eesti ja Leedu nakatumisnäitajad on suhteliselt sarnased.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 147 inimese haigestumine koroonaviirusesse, teatas laupäeval terviseamet.

Soomes on kinnitust leidnud ühtekokku 10 391 nakatumist ja koroonaviiruse tõttu on surnud 345 inimest. Viimase kahe nädalaga on haigestunud 808 inimest rohkem kui eelnenud kahel nädalal kokku.

Uusi nakatumisi registreeriti kõige rohkem Helsingis – 32. Vantaas tuli nakatunuid juurde 14.

Leedus 125 uut nakatunut

Leedu võimud teatasid laupäeval 125 uuest nakatunust. Neist 52 avastati Šiauliai, 39 Kaunase, 24 Vilniuse ja kuus Panevežise maakonnast.

Leedus tõusis laupäeval koroonanakkuste koguarv 5081-ni, neist haigestunud on 2474 ja surnud 94 inimest. Koroonaviirusega nakatunud, kuid muudel põhjustel on surnud 19 inimest. COVID-19-st on tervenenud 2494 inimest.

Lätis kiireneb nakatumise kasv

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 74 uut koroonaviirusse nakatumist, teatas haiguste ennetuse ja kontrolli keskus laupäeval.

Tehti 3654 testi, 74 neist andsid positiivse vastuse. Lätis on ühtekokku kinnitust leidnud 2019 inimese nakatumine koroonaviirusesse. COVID-19 tõttu on surnud 38 inimest.

Haigusest on tervenenud 1307 inimest.

Reedel võeti COVID-19-ga haiglasse kolm inimest. Ravil kokku 24 inimest, kellest kolme seisund on raske.

Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on Leedus 49,8, Soome 24,4 ja Läti 23,3. Eesti vastav näitaja oli laupäeval 53,05.