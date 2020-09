Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Aleksandr Lukašenkole kehtestatud viieaastane sissesõidukeeld Eesti Vabariiki sümboolse tähendusega, sest keegi ei arva, et ta tegelikult ka tahaks Eestisse tulla. Samas avaldas ta kahetsust, et Euroopa Liit pole siiani jõustanud sanktsioone Lukašenkole ja tema režiimi tegelastele.

"Need, Balti riikide sanktsioonid Lukašenkole ja teistele ametiisikutele on sümboli väärtusega. Et näidata, et ka lühikese ajaga on võimalik sanktsioonid jõustada. Praktiline mõju on neil muidugi väike, sest ega Lukašenko või tema režiimi inimesed ei taha Eestisse sõita," rääkis Reinsalu ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Reinsalu sõnas, et Euroopa Liit on avaldanud Valgevenes toimuva osas retoorilist hukkamõistu, kuid oluline oleks seda näidata ka tegudega.

"Lääs ei saa jääda passiivseks nii jõhkras ja massiivses inimõiguste rikkumises. Oleme näinud varemgi Lääne passiivsust taolistes kriisides. Kui ei panustatada rahumeelsetele lahendustele, siis hakkab vägivald kasvama. On kahetsusväärne, et Euroopa Liidu riiigid pole efektiivselt jõustanud sanktsioone," nentis ta.

Eesti välisminister selgitas, et asjad on jäänud venima, sest sanktsioonide jõustamine on konsensuse põhine. "Nagu sageli juhtub, siis üks teema seotakse teise teemaga, mistõttu ei jõuta konsensusele," viitas ta Küprose ja Kreeka käitumisele.

Reinsalu sõnul üritab Lukašenko võita praegu aega lootuses, et meeleavaldajate jõud raugeb.

"On selge, et Valgevene ei jää enam endiseks pärast viimaseid presidendivalimisi 9. augustil. Kas Lukašenko säilitab võimu, ei ole küsimus väljapoole, vaid sissepoole. Ehk kui meeleavaldajate jõud raugeb ja Lukašenko sunnib rahva tardumusse, siis ta jääb võimule. Seega on vastus, kui vapper on Valgevene ühiskond."

Samas ei peaks Lääs Valgevenes toimuvasse sekkuma jõuga, nagu Lukašenko ja tema selja taga seisev Vene propaganda üritavad väita.

"Lääne käsutuses on diplomaatilised hoovad, mis on aga piiratud. Ka Lukašenko väldib dialoogi astumist, oodates olukorra rahunemist. Teine Lääne tööriistakast on sanktsioonid ametnikele ja majandusele. Aga peame aru saama, et viimane tabaks löögina ka Valgevene ühiskonda."

Reinsalu ise pidas kõige õigemaks lahendusteed, mis viiks välja uute ning vabade valimisteni. Kuid riigiõiguslikud valikud selle juures peaksid jääma tema sõnul kindlasti Valgevene rahva otsustada.