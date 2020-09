"Mis siis ikka, alates tänasest päevast - nagu me lubasime - kehtestame ka meie sümmeetrilised piirangud kõigile kolmele riigile," ütles Valgevene välisministeeriumi pressiesindaja Anatoli Glaz riiklikule uudisteagentuurile BelTA. "Me oleme öelnud, et see on allakäiguspiraal, mille on käivitanud mõned Leedu poliitikud. Vastame ka ka edaspidi, kuid mitte kunagi ei hakka selliseid samme ise algatama," rääkis Glaz.

BelTA lisas, et Glaz olevat selgitanud uudisteagentuuri esindajale, et Valgevene on koostanud oma nimekirjad nii Leedu, Läti ja Eesti kohta ning igas neis on umbes sada ametnikku, kellele nüüd on keelatud Valgevenesse sisenemine.

Eesti välisministeeriumi esindaja ütles kolmapäeva hommikul ERR-ile, et nende teada pole Valgevene praeguse seisuga veel oma nimekirja avalikustanud.

Kolme Balti riigi välisministeeriumid avalikustasid 25. septembril lisaks kuu varem esitatud 30-liikmelisele nimekirjale veel täiendavalt 98 Valgevene ametiisikut, kellele kehtestatakse sissesõidukeeld.

Nimetatud isikutel on keskne roll Valgevene valimistulemuste võltsimises ja vägivalla kasutamises rahumeelsete meeleavaldajate vastu, märgiti teates. Neile kehtestatakse sissesõidukeeld kehtivusajaga 25. septembrist 2020 kuni 30. augustini 2025.

Esimene nimekiri, kuhu kuulus 30 ametiisikut, avalikustati 31. augustil.