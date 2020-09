"Pealtnägija" lahkas "Kodutunde" rahaasju

"Kodutunne", mille idee autor ja tootja on Kristi Loigo, alustas 2010. aastal Kanal 11, kuid edutati peagi tänu tugevale vaatajanumbrile Kanal 2. Saate idee on lihtne – kandidaatide hulgast valitakse abivajav pere, kelle olme vajab parandamist, ning annetajate ja sponsorite abil tehakse see kaamerate ees korda.

Saadet toodab Loigole kuuluv OÜ Õuetuba ja müüb Kanal 2-le hinnaga 6300 eurot üks jagu. Bränd kasvas ja summad läksid aina suuremaks, kuid maksuamet teatas, et annetuste korjamine osaühingule ei ole korrektne, mistõttu aastal 2019 asutas Loigo OÜ kõrvale MTÜ Kodutunne, kuhu liigub rahva raha.

"Kodutunne" kogus kümne aasta jooksul üle miljoni euro ja aitas ligi 250 peret.

"Kodutunde" produtsendi Kristi Loigo tegevusest on tabloidiveergudel aastate jooksul kirjutatud korduvalt. Küll remontis tema saade juhuslikult produtsendi tädi kodu, siis läksid saategijad omavahel tülli ning seejärel pakkus ainest teleprodutsendi enda häärber ja edev elustiil. Tänavu 19. juunil lõhkes aga uudispomm, kui Kanal 2 teatas koostöö lõppemisest ja – pretsedenditu sammuna – hoiatas etteruttavalt ka politseisse pöördumisest, sest kahtlustati annetajate raha väärkasutust.

"Me pöördusime siis "Kodutunde" produtsendi Loigo poole, et palun näita, mismoodi on heategevusraha kasutatud. Ainuke asi, mis meid on kogu aeg huvitanud. Me teame viimaste aastate annetuste kaudu tulnud rahasid, kuidas seda raha kasutatud on, tänase päevani me seda ei tea," rääkis Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas.

Kaljas kinnitas, et temani jõudsid juba aasta alguses vihjed, et hädasolijatele suunatud raha ei jõua abivajajateni, mispeale nõudis ta saate tootjalt pangakonto väljavõtteid. Kui Loigo ärisaladusele viidates keeldus, järgnes lepingu ülesütlemine ja seejärel ka politseisse pöördumine.

"Ütlesime ka, kõik on ju korras, palun näidake meile seda väljavõtet, kuidas on kasutatud heategevusraha. Kõik. Kahjuks me tänaseni seda pole näinud." lisas Kaljas.

Loigo: Kanal 2 kaaperdas "Kodutunde"

"Sa kujuta ette, et ma oleksin saatnud pangakonto väljavõtted. See oleks kõik olnud meedias üleval täna. Ilmselt siis oleks Eestist minema pidanud kolima, mu oma koostööpartnerid oleks mu kividega surnuks peksnud," sõnas Loigo, kelle hinnangul soovis Postimees Grupp teda lihtsalt kõrvale lükata.

"See on vaja üle võtta, see on vaja endale võtta," lisas ta.

Loigo teooria kohaselt on see kombinatsioon, et teda kõrvale tõrjuda. Kahtlust kinnitab, et paarkümmend päeva pärast skandaali algust teataski Kanal 2, et asub ise tootma samalaadset saadet "Hingesoojus", mille produtsent on Katrin Lust ja saatejuht "Kodutunde" varasem assistent Heveli Veersalu. Pärast seda on kanged teledaamid nii sotsiaalmeedias kui leheveegudel teravaid repliike vahetanud.

""Hingesoojust" ei ole olemas ilma "Kodutundeta", seda ei saa sul olla, sul ei saa olla hing soe kui sul ei ole kodutunnet, eks ole. Tegemist on kaaperdamisega. Tegemist on alatu ülevõtmisega, teise inimese asja himustamine on see. Kas siis enda ajukene ei võta nii palju, et mõtleks ise midagi välja. /.../ See on tegelikult võrreldav sellega, et sa lähed kellegi koju, lööd jalaga ukse lahti, ütled, et sinu laps on nüüd minu laps, mina hakkan teda nüüd kasvatama, ma panen nüüd uue nime ka," kommenteeris Loigo.

Kaljase kinnitusel ei olnud eesmärk tingimata saate endale saamine. "Läbi aastate on Kanal 2 näinud ka seda, et seda tüüpi nii-öelda heategevussaadet on inimestel vaja. Heategevus ei saa olla ühe persooni monopol. Heategevus on midagi, mida me kõik ühiselt saame teha ja me ei saa tolereerida seda kui ühe inimese, hetkel väidetav ebaausus, hakkab rikkuma säärast tegevust," ütles ta.

Loigo tellitud auditi järgi on väljaminekud annetustest suuremad

"Pealtnägija" läbirääkimised intervjuuks kestsid kuu aega ja Loigo seadis tingimuseks, et enne peab valmima tema tellitud audit. Pärast korduvaid edasilükkamisi ja alles mõni minut enne kaamera ette istumist ulatas Loigo "Pealtnägijale" kauaoodatud aruande, aga sedagi ainult tutvumiseks ja tingimusel, et seda teistele osapooltele ei näidata.

Loigo kinnitusel on audit usaldusväärne. "Nad on vannutatud audiitorid, nad peavad oma nime sinna alla panema. Antud dokument läheb ka politseisse. Selles mõttes ei saa neid asju võltsida," ütles ta.

Loigo rahaasju on pulkadeks võtta püütud varemgi, näiteks suve keskel Eesti Ekspressis ilmunud artiklis. Sisuliselt on kahtluste uba, et Loigo nuumab end ja lähedasi annetuste rahaga. Kriitikute sõnul tuli teletootmise raha Kanal 2-lt, ehitustegevus ja materjalid kaeti sponsorite abil ja tihti tuli appi ka kohalik omavalitsus, mis tähendab, et rahva annetused jäävad justkui üle. Teisisõnu – saadet saaks väidetavalt toota ka heategevusrahata.

"Tohutud matemaatikud on seal koos. Siin, nagu mulle meeldib minu abikaasa väljend, on niimoodi, et kui sul on lehm ja ta sööb rohtu tasuta, aga tegelikult see on ju ka tasuta, miks sa siis piima eest poes raha küsid, eksole. Ehk jäetakse sellest võrrandist ja sellest tabelist välja, et okei, ma sain selle katusepleki tasuta. Aga kes selle peale paneb?" kommenteeris Loigo.

"See tuleb annetuste rahast, loomulikult. Inimtööjõud on siin enamus, mis maksab. Audit ütleb, et annetusrahasid on kasutatud alati sihtotstarbeliselt. Ja annetused on pigem miinuses kui plussis ehk äriühing Õuetuba OÜ ehk minu produktsioon maksab pigem asjale peale, kui et sellest saab tulu teenida. Sellest ei saa tulu teenida," lisas ta.

Kõige olulisem järeldus auditis ongi, et heategevusega seotud väljaminekud on suuremad kui laekunud annetused.

Silma torkab, et 2019. oli erakordselt hea aasta - "Kodutunne" korjas aastaga 440 000 eurot annetusi, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem ning on isegi pisut enam kui ETV "Jõulutunnel", mille kampaania - tõsi küll - on üks kord aastas. Loigo sõnul tuli rekordsumma paljuski tänu tavatult suurele aastalõpu erisaatele.

"Me panime ka panuse sellele saatele, et me peame sellest pidevast vaesusest välja tulema. Sellest peost suhu elamisest. Sellepärast on see süüdistus mulle väga valus. Ma otsin kõiki võimalusi, ma maksan enda ärituludest sellele asjale peale. Ja sa tuled ütled, et ma olen midagi võtnud omale. Sellepärast midagi solvamat ja hullemat ei ole. Minu meelest tuleks vangi sellised inimesed panna, kes esitavad süüdistusi eelnevalt, kui sellel on tõepõhi all," rääkis Loigo pisarsilmil.

Mõnele on need siiski krokodillipisarad. Justkui vähekindlustatud inimesi aitav teleprodutsent elab ise Tallinna külje all 280-ruutmeetrises häärberis. 265 000 eurot maksnud maja on ostetud OÜ Õuetuba nimele ja ametlikult kirjas kui firma kontor.

"See on firma laenuga ostetud. /.../ Seal on nüüd niimoodi, et ta vajab ka laopinda. Kui minu eelmine kodu oli selline, et ta muutuski laoks ära, ta lihtsalt muutuski - põhimõtteliselt elasime nii-öelda "Kodutunde" kauba otsas - üks kast siin, teine kast seal, 20 vaipa siin, põhimõtteliselt ma astusin üle asjadest. Mul ei olnud enam ruumi elamiseks. Siit see otsus, miks osta maja suure garaažiga, kus ma saaksin ka nii-öelda kontoritööd teha ise," selgitas Loigo.

Loigo ütles, et ta maksab majas elamise eest renti. "Mina maksan 900 eurot, igakuiselt maksan renti firmale, sest ma kasutan 73 ruutmeetrit majas elamispinnaks, kogu majapinda on 280 ruutmeetrit."

Ülekanded MTÜ-lt Kodutunne OÜ-le Õuetuba

Loigo tellitud auditist tuleb välja, et möödunud aastal sai Loigo oma OÜ-st ligi 22 000 eurot tulu ja heategijate annetusi koguvast MTÜ-st veel 12 000, mis teeb aasta peale jagatuna ligi 2800 eurot kuus. Samuti selgub, et firma palgal on ka tema abikaasa, teenistusega ligi 1000 eurot kuus. Väidetavalt tegeleb abikaasa hoopis firma teise tegevusalaga, milleks on mööblipaigaldus.

Lisaks näitab audit, et mullu kanti Loigo MTÜ-lt Loigo OÜ-le 90 000 eurot, mis kriitikute sõnul on täiesti lubamatu. Nii nagu produtsent, ütleb ka audit, et tegemist on tasaarveldusega, millega kaetakse OÜ alt tehtud heategevusprojekti kulusid perioodil, mil MTÜ-le ei ole piisavalt annetusi laekunud.

"Kui sellelt MTÜ-lt on tehtud OÜ-le Õuetuba või mõnele muule Kristi Loigoga seotud ettevõttele ülekandeid, siis ma juba näen siin suurt viga. See ei tohiks nii olla, keegi ei ole selleks õigust andnud, see on täiesti omavoliline tegevus, mida õnneks praegu uurib ka politsei. Nende annetuste eest ei peaks tasu saama, ei Kristi Loigo, ei tema lähisugulased, ei läbi OÜ Õuetuba keegi muu, keegi kolmas isik. See on see sihipärane kasutamine, mida meie ette kujutame," ütles Kaspar Kaljas.

"Üks hiilgab, MTÜ hiilgab ja OÜ on ennast tühjaks maksnud, kannab ainult kulusid ja teine n-ö õilmitseb. Siis tuli hakata neid kulusid sinna kandma, mis on ikkagi seotud n-ö MTÜ kuludega, tuleb kanda õigesse kohta. Nagu maksuametnike sõnul on, iga raha olgu oma kontol, õige konto peal peavad asjad olema," selgitas Loigo.

Loigo viis enda tellitud auditi teisipäeval politseisse.

Kaalul on ka teiste heategevusprojektide maine

Sellel, miks "Pealtnägija" ühe telesaate siseasju nii põhjalikult lahkab, on ka laiem mõõde - ühelt poolt selgub, et heategevusannetuste kasutamine ei ole seadustega reguleeritud ja ainus, mis paneb paika, mida kogutud rahaga teha tohib, on konkreetse MTÜ põhikiri, mis sageli on üldsõnaline ja jätab vabad käed.

Teisalt, kaalul pole ainult ühe heategevusprojekti maine. Mitmed korjanduste esindajad kinnitasid "Pealtnägijale", et "Kodutunde" skandaal mõjutas ka nende annetusi negatiivselt, vähemalt ajutiselt.

"Sellepärast ongi, miks ei tohi selliseid asju teha, et kahju ei saa ainult mitte üks osapool, vaid kahju saavad märkimisväärselt paljud organisatsioonid selle tõttu. Sellepärast ongi, et kui ta hakkab kedagi süüdistama ja talle kahtlustusi seadma, siis see peab olema tõendatud. Ehk kui mina olen selles süüdi, siis see peab tulema, et jah, sa oled süüdi, sest see on tõendatud informatsioon," ütles Loigo.

"Heategevus on säärane asi, kus asjad mitte ainult ei pea olema õiged, vaid nad peavad ka näima õiged, peavad tunduma õiged. Inimesed, kes neid annetusi koguvad ja nende annetustega tegelevad, kõrvalt ei saa jääda muljet, et oot-oot, ma annetan oma raha, aga annetuste koguja elab kuidagi väga huvitavat või väga rikkalikku elu," selgitas Kaljas.

Juulis võttis politsei Kanal 2 kuriteoteate menetlusse, kuid kahtlustust pole seni kellelegi esitanud. Loigo ja temale loojalne meeskond mitte ainult ei vannu oma süütust, vaid jätkab saate tegemist, kuigi pole teada, millisele ekraanile.

"Minu jaoks ei ole oluline, kas see saade läheb kuhugi või mis sellest edasi saab. Oluline on see, et mina olen oma sõna andnud, et need objektid, mis meil olid varem juba kokkulepitud, on täiesti kokkulepitud, see tähendab, et mina olen lubanud need ära teha. Me teeme nad ära," rääkis "Kodutunde" ehitusjuht Aleks Lind.

"Mis me selle saatega nüüd edasi teeme või kuidas temaga läheb? Meil on siin veel ette salvestusi tehtud, ma usun, et ma annan sellest lähiajal teada. Täna ma seda välja öelda ei saa," ütles Loigo. Kas saated lähevad eetrisse TV3-s, seda Loigo ei kinnitanud ega lükanud ümber.