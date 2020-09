Advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta ütles peaminister, et vajaduse see sõlmida otsustas koalitsioon kabinetinõupidamisel.

Advokaadibüroo, kes pakuks valitsusele õigusteenust, pidi leidma rahandusministeerium.

"Esitada rahumeeli väide, nagu ma oleks tegutsenud kuidagi omavoliliselt, salajas mingeid protseduure rikkudes, on lihtsalt jõhker laimamine," kommenteeris rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme.

Huvide võimaliku konflikti kohta ütles peaminister, et advokaadibüroo on kinnitanud neile selle puudumist.

Kaja Kallas meenutas, et välisluureamet, välisministeerium ning Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides on kokku pannud memo, mis näitab, et advokaadibürool on sidemed Venemaa rahapesijatega.

"Üritatakse meeleheitlikult hoida kinni sellest Freeh' lepingust, kuigi tegelikult ütlevad ju erinevad Eesti ametkonnad, et selle sõlminimine selle konkreetse advokaadibürooga on väga halb mõte," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

"Me näeme jätkuvalt hämamist sellel teemal, et miks see leping sõlmiti ja mis kasu sealt loodetakse," lisas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Martin Helmelt küsis opositsioon, miks ta ei ilmunud korruptsioonivastase ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungitele. Helme vastas, et teda ei ole kutsutud ning ta pole ka jätnud istungitele minemata.

"Tõsi, minu nõunikud küsisid, et komisjon soovib nendega vestelda, mis me teeme. Minu vastus oli, et see komisjon on kirbutsirkus, seal tegeldakse pseudotamise ja valede levitamisega - ei ole vaja minna," teatas Helme.

Järgmisel nädalal oodatakse rahandusministrit erikomisjonide istungile ning pärast seal antud selgitusi ostustab opositsioon, kas avaldada Helmele umbusaldust.