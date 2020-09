Opositsioon algatab rahandusministri umbusaldamise

Umbusaldus oli õhus juba eelmisel nädalal, kuid siis andis opositsioon Helmele võimaluse selgitada oma seisukohti erikomisjonide ühisistungil.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ministril ei õnnestunud kahtlusi ümber lükata Louis Freeh' advokaadibüroo palkamisel.

"Jah, me oleme alustanud umbusaldusavalduse koostamist ja sellele allkirjade kogumist," sõnas Kallas.

"Meie jaoks on oluline, et Martin Helme, kes meie arvates tekitab Eesti riigi jaoks palju kahju, lõpetaks selle kahju tekitamise, nii et me teeme seda esimesel võimalusel," lisas ta selle kohta, millal tema hinnangul avaldus üle antakse.