Korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon pidas esmaspäeval ühisistungi advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingu küsimuses. Istungile kutsutud rahandusminister Martin Helme oli komisjonide üllatuseks kutsunud istungile ka Louis Freeh.

Freeh rääkis istungil aga pigem teadaolevaid fakte, märkis Raik. "Freeh ja tema kaks kolleegi olid üllatuskülalised ja selle eest annaks ma minister Helmele kümme punkti. Iseenesest oli väga kaval trikk ta kohale tuua ja Freeh rääkis meile ära oma muljetavaldava eluloo ja karjääri ja selgitas ka oma suhet Venemaa teemade ja rahapesuga ja rääkis meile üldiselt teadaolevaid fakte," ütles Raik.

Helme käest saadud olulisim info oli see, et Freeh bürooga võttis esimena ühendust Eesti soost investeerimispankur Ragnar Meitern, kes Freeh firma esitatud pakkumuses oli juba kirjas advokaadibüroo meeskonnaliikmena. "Helme pidas vajalikuks rõhutada, et investeerimispankur ei saanud tasu selle vahendustegevuse eest, küll aga saab tasu selle eest, et ta on meeskonnas. Tekib küsimus, kuidas selline lepingu vahendamine on korrektne ja õiguspärane," nentis Raik.

Raiki sõnul jäi ka peale Freeh`ga vestlemist üles kahtlus, et leping nii-öelda mängiti tema advokaadibüroo kätte. "Freeh on kohtunud juba detsembris 2019 Martin Helmega Eestis ja rääkinud tööst, mis ees ootab – aga valitsusse viidi see teema alles kolm kuud hiljem. Kas ei olnud see leping kenasti Freeh advokaadibüroole kättemängitud lugu? See kahtlus on kogu aeg õhus olnud ja pigem leidis see täna kinnitust kui et teema oleks laualt maas," märkis Raik.

Samuti jäi Raiki sõnul arusaamatuks, miks on leping sõlmitud USA ametiasutuste vahendamiseks, kui Eesti ametkondadel on vastavad kontaktid olemas. "Küsimus on ikkagi, mida advokaadibüroo Eesti heaks teeb, mis kasu saab meile sellest olema. Tuletame meelde, et 90 protsenti töötundidest ehk rahast saadakse Eesti käest kätte enne, kui üldse otsustatakse, kas minnakse raha taotlema mainekahju eest Eesti riigile. Enamus rahast läheb sellise ettevalmistava tegevuse peale, väga suur enamus rahast," nentis Raik.

Raiki sõnul on ta ka pärast kohtumist Freeh ja Helmega seisukohal, et leping Freeh bürooga tuleks tühistada. Sama sisuga kirja saatsid Raik ja rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi (Reformierakond) kaks nädalat tagasi peaminister Jüri Ratasele.

"Jah, olen küll (samal seisukohal). Ja seejärel sõlmida uus leping Eesti riigi nõustamiseks antud küsimuses mõistliku summa eest, läbipaistva konkursi alusel, otsustades enne, kas me ostame endale lobiteenust või õigusteenust," ütles Raik, kelle sõnul pole Ratas veel kirjale vastanud. Aega on peaministril vastamiseks 30 päeva.

"Meil puudub siiski selgus. Me ei tegele Louis Freeh personaalküsimusega ja advokaadibüroo headuse või kvaliteedi hindamisega. Me tegeleme lepingu asjaolude väljaselgitamisega. Kuidas see leping sellisel kujul tekkis, seal on endiselt rohkem küsimusi kui häid vastuseid," lausus Raik, kelle sõnul ei suutnud ka istungil viibinud minister Helme nõunik anda adekvaatseid vastuseid. "Enamusele küsimustele vastas ta "ei täpselt", "ei mäleta" või ta ei tea või et see pole tema ülesanne või et seda pole tema teinud. Kahjuks jäi selline ettevalmistamata mulje," märkis Raik.

Raiki sõnul sai Helmele esitada küsimusi vaid kümme minutit ja sellest ajast jäi selgelt väheks. "Me ei jõudnud ministrit põhjalikult küsitleda, aga minister jättis ukse paokile ja ütles, et ta on nõus tulema veel selgitusi andma. Eks tuleb nüüd järele mõelda, kas me kohtume ministriga veel, mis küsimused meil täpselt õhus on. Oluline on kätte saada, ja seda minister täna lubas, andmepõhine väljatrükk, kuidas lepingu ettevalmistamine ja kooskõlastamine käis. See annaks selgust veel selle lepingu loomise protsessi," lausus Raik.