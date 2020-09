FBI muretseb valimiste eel vägivalla pärast äärmusrühmade vahel

Wray sõnul hoitakse teiste seas silma peal isikutel ja rühmadel, kes osalesid vägivaldseteks muutunud meeleavaldustel Portlandis, Oregonis ja Kenoshas.

Linnades kähmlesid vasakäärmuslased ja politseivastased politseiga, kuid hiljem ka paremäärmuslastega.

Wray ütles kongressi kuulamisel, et FBI on sügavalt mures USA tänavatel valimiste lähenedes aina kasvavate pingetega ja äärmusrühmade pärast, kes kaaperdavad meeleavaldused ja muudavad need vägivallakeeriseks ning lausrüüstamiseks.

Suurtes USA linnades on turvalisus meeleavalduste ja nendega kaasnenud rüüstamiste ning linnavõimude poolt politsei tegevuse piiramise pärast vähenenud.