Ida-Virumaal ulatub koroonasse haigestumise näitaja üle 90

Jätkuvalt on Eesti koroonanakatumiste esirinnas Ida-Virumaa Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkond. Terviseameti sõnul on lähinädalate kõige olulisem väljakutse see, et peatada suurem levik haridusasutustes, kuhu toovad koroonaviirust nii õpilased kui ka töötajad.

Kuigi kõige rohkem on Ida-Virumaal koroona levikuga hädas Jõhvi ja Kohtla-Järve, ulatub viiruse mõju ka kaugemale. Esmaspäeval otsustas 267 õpilasega Sillamäe gümnaasiumi juhtkond, et kuu lõpuni ollakse distantsõppel. Põhjuseks see, et neil käib teistest omavalitsustest kooli sadakond õpilast, kellest kahel tuvastati koroonaviirus.

"Väga suur hulk õpilastest sõidab bussiga ja bussis üksteise lähedal viibimine on ka suur riskifaktor. Otsusega minna distantsõppele vähendasime ka seda riski, et bussis võiks keegi nakatuda," ütles Sillamäe gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit.

Kohtla-Järve kuuest munitsipaalkoolist on septembrikuus koroona tõttu distantsõppega kokku puutunud neli. Linna juhtide sõnul pole nad näinud vajadust koolide kaupa õpilasi koduõppele saata.

"Kogemus näitab, et kui klass läheb distantsõppele, siis koroonaviiruse levitamine lõpeb ära," märkis Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva.

Terviseamet pani lastevanematele südamele, et kui klass on määratud koduõppele, siis tähendab see seda, et laps on sel ajal kodus isolatsioonis, mitte ei saadeta teda huviringi või õue sõpradega mängima.

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus nentis, et keerulisem aeg on veel ees.

"Kahjuks tõesti sügis tuleb, ja kui tavasügisel on nohu tavapärane haigus, siis sel sügisel ei tohiks ta olla tavapärane haigus. Inimene peab jääb siis koju, kui tal on kurk kähe ja nohu, vaatamata sellele, et tal näiteks palavik ei pruugi tõusta," lausus Muusikus.

Kui Eesti haigestumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on viimase kahe nädala jooksul 30,85, siis Ida-Virumaal ulatub see üle 90. Kui välja arvata suure elanike, kuid väikese nakatunute arvuga Narva, siis ületab see sadat. Siiski pole valitsusel kavas lisameetmeid koroona leviku takistamiseks Ida-Virumaal rakendada.

"Praegu on vaja oodata-vaadata, kuidas mõjuvad kehtestatud piirangud, ning väga aktiivselt peavad tegelema kohalikud omavalitsused ja terviseameti ida regiooni kohapeal sellega, et saada viiruse levik võimalikult kiiresti kontrolli alla," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.