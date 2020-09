Navalnõi lasti Berliini haiglast välja

"Tuginedes patsiendi edusammudele ja praegusele seisundile, usuvad raviarstid, et täielik taastumine on võimalik," teatas Berliini Charite kliinik, kuhu Navalnõi augustis toimetati.

Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Kaks päeva pärast Vene haiglas veetmist toimetati ta ravile Berliini Charite kliinikusse.

Navalnõi toetajate ja Euroopa liidrite sõnul viitab Novitšokiga mürgitamine sellele, et mürgitamise taga on riiklikud organid. Navalnõi teatas esmaspäeval, et nõuab Vene võimudelt tagasi oma riideid, mis võivad tema hinnangul olla olulised abitõendid.

Kreml on enda seotust eitanud.