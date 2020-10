"Ma väidan, et selle kuritöö taga on Putin ja mul ei ole ühtegi muud versiooni selle kohta, mis juhtus," ütles Navalnõi intervjuus, mille katkeid Der Spiegel neljapäeval avaldas.

44-aastane opositsionäär Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Koomasse langenud Navalnõi toimetati pärast kahte päeva Omski haiglas ravile Berliini Charite kliinikusse, kust ta veetis kokku 32 päeva, neist 24 intensiivravi osakonnas.

Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Lääs on Venemaalt nõudnud juhtunu kohta selgitust, kuid Kreml on välistanud igasuguse osaluse juhtunus ning selle asemel soovinud mürgitamise kohta tõendeid. Saksamaa on omakord selle nõudmise tagasi lükanud, märkides, et Vene võimudel peaks Navalnõi viibimisest Omski haiglas tema analüüsid olemas olema.

"Sa ei tunne valu, kuid mõistad, et surm läheneb," kirjeldas Navalnõi oma mürgitamise algusmomente.

Opositsiooniliider kinnitas ka oma kavatsust Venemaale naasta. "Minu ülesanne on jääda kartmatuks. Ja ma ei karda," ütles Navalnõi.

"Plaan on alati lihtne: füsioteraapia iga päev, võimalik, et rehabilitatsioonikeskus. Seista ühel jalal. Saada täielikult tagasi kontroll sõrmede üle. Hoida tasakaalu," vahendas BNS Navalnõi kirjeldusi sellest, kuidas ta tervenemise nimel töötab.

Duumaspiiker: Navalnõi on häbitu kelm, kes töötab Lääne huvides

Putini kaitseks astus välja Vene parlamendi alamkoja esimees Vjatšeslav Volodin. "Navalnõi on häbitu kelm. Putin päästis ta elu," ütles riigiduuma spiiker. "Selliseid avaldusi saab teha ainult valelik inimene," lisas Volodin.

Tema väitel näitab see, et Lääs ei ole edastanud Venemaale tõendeid Navalnõi mürgitamise kohta, et juhtunu korraldasid välisriigid, et pingestada olukorda Venemaal sel ajal, kui Valgevenes tehakse kokkuvõtteid presidendivalimistest. et Venemaad blokeerida ning mitte lubada sellel kaitsta endaga liidus oleva riigi suveräänsust.

"Neil, kes tahtsid Valgevenet kätte saada, ei õnnestunud see," teatas Volodin.

"Need on kõik ühe keti lülid. On täiesti ilmne, et Navalnõi teeb koostööd lääneriikidega ja nende eriteenistustega. Töötab nende huvides," leidis Vene duumaspiiker.