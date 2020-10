Maas: Venemaa ei pääse enam sanktsioonidest Navalnõi mürgitamise eest

"Ma olen veendunud, et sanktsioonidest ei saa enam mööda minna," ütles Maas veebiväljaandele t-online.de

Ta selgitas, et Saksamaa on enda ning Rootsi ja Prantsuse labori analüüsiandmed edastanud Keemiarelvade keelustamise organisatsioonile (OPCW) ning kohe, kui OPCW oma otsuse teeb, saab Euroopa Liit oma vastuse anda.

Küsimusele, keda võimalikud sanktsioonid puudutaksid, vastas Maas, et need peavad olema sihitatud ning proportsionaalsed.

Maas viitas ka Nord Stream 2 ehitamisega edasimineku otsuse osas sellele, kuidas laheneb Navalnõi mürgitamise küsimus.

Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Koomasse langenud Navalnõi toimetati pärast kahte päeva Omski haiglas ravile Berliini Charite kliinikusse, kust ta veetis kokku 32 päeva, neist 24 intensiivravi osakonnas.

Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Lääs on Venemaalt nõudnud juhtunu kohta selgitust, kuid Kreml on eitanud oma osalust juhtunus ning selle asemel soovinud mürgitamise kohta tõendeid. Saksamaa on omakord selle nõudmise tagasi lükanud, märkides, et Vene võimudel peaks Navalnõi viibimisest Omski haiglas tema analüüsid olemas olema.