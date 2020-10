Popov: Navalnõi meeskond uuris tema Eestisse ravile toomise võimalusi

"Eesti oli valmis teda vastu võtama," rääkis Popov laupäeva Vikerraadio saates "Kajalood". Popovi sõnul pöördusid Navalnõi esindajad kohe pärast seda, kui teda 20. augustil mürgitati, Popovi poole, et uurida Vene opositsiooniliidri Eestisse ravile toomist.

Popovi sõnul arutas ta seda nii Põhja-Eesti Regionaalhaigla meeskonnaga, kes nõustus ettepanekuga kiirelt ning samas kooskõlastati see ka "kõrgemal tasemel", kust sama moodi saadi kiiresti jaatav vastus.

Kuna aga Eestis pole väga levinud mürgistuste tuvastamine, siis oleks ilmselt pidanud küsima abi teistelt, ilmselt NATO riikidelt, tõdes Popov. "Kahtlen sügavalt, et meil oleks olnud võimekus määrata neid aineid, mis hiljem Navalnõi organismist avastati," märkis ta. "Aga toetav ravi oleks meil olnud võimalik," lisas Popov.

Ta ütles, et hingas kergendatult, kui sai teada, et Navalnõi viiakse Berliini Charité haiglasse.

"Samas käisid meil kogu aeg läbirääkimised tema kollegide ja raviarstidega. Aga see, et nii läks, oli kõige parem," ütles Popov.

Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Koomasse langenud Navalnõi toimetati pärast kahte päeva Omski haiglas ravile Berliini Charite kliinikusse, kust ta veetis kokku 32 päeva, neist 24 intensiivravi osakonnas.

Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Lääs on Venemaalt nõudnud juhtunu kohta selgitust, kuid Kreml on eitanud oma osalust juhtunus ning selle asemel soovinud mürgitamise kohta tõendeid. Saksamaa on omakord selle nõudmise tagasi lükanud, märkides, et Vene võimudel peaks Navalnõi viibimisest Omski haiglas tema analüüsid olemas olema.