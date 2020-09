Navalnõi tänas Vene piloote ja Omski arste

Navalnõi hinnangul mürgitati ta plaaniga, et ta sureks abi saamata lennuki pardal, millega ta Tomskist Moskvasse lendas. "Kõik nii läkski, aga siis käivitus õnnelike juhuste ahel ning tundmatute ausate inimeste täpne töö," kirjutas Navalnõi sotsiaalmeediavõrgustikus Instagram.

Ta meenutas, et lennufirma S7 piloodid otsustasid maanduda Omskis hoolimata sellest, et lennuväli sai pommiähvarduse.

"Teiseks, kohaletulnud lennujaama meedikud ja koos nendega tulnud reanimobiili meeskond ei hakanud rääkima mingit jama diabeedist, vaid ütlesid kohe täpselt, et see on toksiline mürgitus ja andsid mulle kohe atropiini," kirjutas Navalnõi. Tema hinnangul kinkisid piloodid ja esimesena saabunud meedikud talle 15-20 tundi täiendavat võimalust elada.

"Aitäh kõigile, tundmatud head sõbrad, kõik head inimesed!" kirjutas opositsiooniliider. Ta lisas, et tunneb pärast mürgitusest paranema hakkamist suurt tänutunnet paljude suhtes ning lubas sellest veel palju kirjutada.

44-aastane opositsionäär Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Koomasse langenud Navalnõi toimetati pärast kahte päeva Omski haiglas ravile Berliini Charite kliinikusse, kust ta veetis kokku 32 päeva, neist 24 intensiivravi osakonnas.

Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Sama mürgiga üritati 2018. aastal Suurbritannias Salisburys tappa endist topeltagenti Sergei Skripali.

Euroopa liidrid on nõudnud Moskvalt selgitust. Saksa kantsleri Angela Merkeli sõnul saab ja peab üksnes Venemaa mürgitamise kohta vastuse andma. Seni on Venemaa aga viivitanud sisulise uurimise läbiviimisega ja nõudnud Saksamaalt täiendavaid tõendeid. Saksa võimud on need nõuded aga tagasi lükanud, märkides, et Venemaal peaksid kõik materjalid analüüsideks olemas olema sellest ajast, kui Navalnõi oli Omski haiglas.