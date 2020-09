Sellest teatanud väljaanne Der Spiegel tõdes, et külaskäik Berliini Charite' haiglasse näitab, kui tõsiselt Merkel Kremli kriitiku mürgitamisjuhtumit võtab. Merkeli esindaja ei soovinud teadet kommenteerida. Samuti ei ole teada, millal külaskäik täpselt toimus.

Esmaspäeval kinnitas Navalnõi külaskäigu toimumist.

"Kohtumine toimus, aga seda ei tasu nimetada salajaseks. Pigem oli see erakohtumine ja jutuajamine perekonnaga. Ma olen väga tänulik kantsler Merkelile selle eest, et ta mind haiglas külastas," kirjutas Navalnõi sotsiaalmeedias.

Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

44-aastane opositsionäär Navalnõi haigestus 20. augustil lennul Siberist Moskvasse. Koomasse langenud Navalnõi toimetati pärast kahte päeva Omski haiglas ravile Charite kliinikusse, kust ta veetis kokku 32 päeva, neist 24 intensiivravi osakonnas.

Haiglas võetud proove analüüsis Saksa sõjaväe keemialabor ning ka Rootsi ja Prantsusmaa sõltumatud laborid, mis leidsid, et Navalnõid oli mürgitatud Nõukogude päritolu närvimürgiga Novitšok.

Sama mürgiga üritati 2018. aastal Suurbritannias Salisburys tappa endist topeltagenti Sergei Skripali.

Euroopa liidrid on nõudnud Moskvalt selgitust. Merkeli sõnul saab ja peab üksnes Venemaa mürgitamise kohta vastuse andma. Seni on Venemaa aga viivitanud sisulise uurimise läbiviimisega ja nõudnud Saksamaalt täiendavaid tõendeid. Saksa võimud on need nõuded aga tagasi lükanud, märkides, et Venemaal peaksid kõik materjalid analüüsideks olemas olema sellest ajast, kui Navalnõi oli Omski haiglas.