Biden kutsus ülemkohtu hääletust valimistejärgsesse aega edasi lükkama

President Donald Trumpi püüded Ginsburgile kiirelt asemik leida on näide "toorest poliitjõust", ütles Biden Pennsylvania osariigis Philadelhphias peetud kõnes.

Vaba ametikoha kiire täitmine on muutunud hetkel kõige kuumemaks teemaks valimisvõitlusel Valgesse Majja.

Ametisse kinnitamise hääletuse läbiviimine senatis enne 3. novembri valimisi vallandas nädalavahetusel demokraatide jõulise vastuseisu. Demokraatide sõnul tähendaks Trumpi soosiku ametisse kinnitamine üheksaliikmelise kohtu püsivalt parempoolseks muutumist.

Seni on kaks vabariiklasest senaatorit väljendanud oma vastuseisu kiireloomulisele hääletusprotsessile, millega asendada Ginsburgi, kes suri reedel 87 aasta vanuses.

Biden süüdistas Trumpi oma ülemkohtu liikme kandidaadi kui poliitilise tahte läbisurumise katses niigi juba teravusi täis valimiskampaanias.

"Isegi kui president Trump tahaks esitada praegu mõne nime, ei tohiks senat sellele reageerida enne, kui ameeriklased on valinud oma järgmise presidendi ja järgmise kongressi," sõnas Biden, kes on oma poliitilisest karjäärist koguni 36 aastat veetnud senatis.

"Kui Donald Trump võidab valimised, siis senat peaks edasi liikuma tema valikuga - ja kaaluma seda kandidaati õiglaselt. Kuid kui mina võidan valimised, siis tuleks president Trumpi nominatsioon tagasi võtta."

Trump ütles laupäeval, et kavatseb oma kandidaadi esitada uuel nädalal ning et tegemist on naisega - "väga andeka, väga geniaalse naisega".

Biden kutsus käputäit kahevahel olevaid vabariiklastest senaatoreid "järgima oma südametunnistust".

Senati hääletuse ajastus - enne valimisi või vahetult pärast valimisi niinimetatud lennuvõimetu pardi sessiooni ajal - on jätkuvalt ebaselge.

Kuna vabariiklastel on hetkel senati sajast kohast 53, siis demokraatidel on keeruline blokeerida Trumpi kandidaati.

Ginsburgi matuse aega ega ka avaliku mälestusteenistuse aega ole veel välja kuulutatud.