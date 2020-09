Mõni nädal tagasi seadis sotsiaalministeerium samas kahtluse alla 2004. aastast tegutsenud AKH ebaproportsionaalselt suure turumahu, arvestades, et hulgimüügiturust 22 protsenti hõlmavas ettevõttes töötab vaid neli inimest.

Majandusaasta aruande kohaselt oli AKH käive mullu 92,1 miljonit eurot ja kasum 118 300 eurot. Võrreldes tunamulluse aastaga kerkis käive 8,6 protsenti. Firmas töötas kokku sel ajal neli inimest. Aruandes seisab, et firma soovis tänavu hoida ja tugevdada oma positsiooni turul, tegevuse lõpetamist ettevõte ei plaaninud.

Võrdluseks - Eesti inimestele mõeldud ravimite hulgimüügiturust 29 protsenti hõlmav Tamro Eesti pole möödunud majandusaasta aruannet veel esitanud, kuid 2018. aastal töötas ettevõttes 100 inimest. Seejuures oli ettevõtte käive 124 miljonit eurot ja puhaskasum 2,7 miljonit eurot.

Samuti 29-protsendilise turuosaga Margus Linnamäe enda Magnum Medicalis töötas mullu 19 inimest, firma käive oli 234,2 miljonit eurot ja puhaskasum 2,5 miljonit eurot. Magnumi emafirma Magum AS alla kuuluvad aga veel ka eraldi logistikaga tegelev firma, veterinaarravimite müügiga tegelev Magnum Veterinaaria ning hambaravitarvikute ja seadmete hulgimüügiga tegelev Magnum Dental.

AKH tegelik kasusaaja on krediidiinfo andmetel 47 protsendiga Aivar Linnamäe ning 49 protsendi omanik on varjatud välismaise juriidilise keha taha. Ettevõtte juht Maikki Lemetti kirjutas kolmapäeval välja saadetud pressiteates, et tegevuse lõpetamine on omaniku otsus.

Konkurentsiamet ega sotsiaalministeerium olukorda kommenteerida ei oska

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse kirjutas 11. septembril pöördumises konkurentsiametile, et sotsiaalministeeriumi hinnangul on AKH töötajate arvu arvestades ettevõttel ebaproportsionaalselt suur turumaht, võrreldes teiste hulgimüügiga tegelevate ettevõtetega ning konkurentsiolukorras selguse saamiseks peaks amet andma hinnangu, kas teenuseid ostetakse turuhinnaga.

Sotsiaalministeerium palus ka uurida, kas on olemas võimalus, et selles valdkonnas tegelikku konkurentsiolukorda ei esine ja konkurentsi tekitatakse näiliselt omavaheliselt tihedalt seotud ettevõtjate vahel.

Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Katri Eespere ütles neljapäeval ERR-ile, et ministeerium pole teadlik, kas AKH tegevuse lõpetamine on seotud ministeeriumi pöördumisega või mitte.

"Võib oletada, et olulise turumahuga ettevõtete tegevusplaanid on siiski pikaajaliselt ette planeeritud. Ravimite hulgimüügituru olukorra võimalikule muutumisele on hetkel hinnangut anda vara," ütles ta.

Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroosi sõnul ei ole samuti praegu veel teada, kuidas turg peale AKH tegevuse lõpetamist kujuneda võib.

Põldroos märkis, et kui ka firma kõik kliendid Magnumile üle läheks, siis valitsev osakaal turul pole tegelikult ka midagi sellist, mis keelatud on. "Vaatame lihtsalt natuke pingsamalt," lisas ta.

Ka konkurentsiamet ei ole teadlik tegevuse lõpetamise tagamaadest.

"Ega neid tagamaid ei tea. Mis puudutab seda sotsiaalministeeriumi poolt saadetud päringut, sellele vastamine on töös. Lõpliku seisukohta saab anda siis," rääkis Põldroos.

Põldroos märkis, et on loogiline eeldada, et keegi võtab AKH positsiooni turul, kuid kas senised kliendid pöörduvad Magnumi, Tamro või mõne muu turuosalise poole, ei saa ennustada.

"Mis siin nüüd täpsemalt juhtuma hakkab, võimalik on kaunis palju erinevaid stsenaariume. Üleüldiselt konkurentsiseadus on niimoodi üles ehitatud, et turgu valitsev seisund ei ole keelatud või ebaseaduslik," lisas ta.