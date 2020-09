Swedbank pidi vigase kaardipartii välja vahetama

Swedbanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv ütles ERR-ile, et rutiinse kontrolli käigus avastati osal valgetel Deebetkaart Plussidel tootmisviga.

"Kaardi kehtivusaeg, mis oli salvestatud kaardi kiibile lõppeb varem kui plastikule märgitud kehtivusaeg. Kliendid, keda see puudutab, said meilt uue kaardi kirjaga, mis seda vahetust selgitab," sõnas Kõrv.

Samas ei öelnud Kõrv, kui palju kliente esmalt vigase kaardi said.

Uue kaardiga tuli klientidele kaasa ka kiri, mis vahetust selgitas.

"Saatsime sulle uue kaardi, sest tegime sinu praegu kasutusel oleva valge Deebetkaart Plussi valmistamisel vea: sinu praeguse kaardi kehtivusaeg lõppeb varem kui kaardile on märgitud. Sellepärast on oluline, et võtad kasutusele uue deebetkaardi. Palume vabandust," seisis kirjas.