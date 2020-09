Alates 21. septembrist ei saa umbes 850 000 inimest piirkonnast väljuda, kui ei minda tööle, kooli või arsti juurde.

Suletud on ka pargid. Restoranid ja muud ärid suletakse kell 10 õhtul.

Alates esmaspäevast laieneb liikumiskeelu ala veel 167 000 inimese jaoks.

"See pole piirangumeede, see on segregatsioon," skandeeris rahvahulk Madridi regionaalvalitsuse parlamendihoone ees Vallecases, mis on üks piirangupiirkondi.

Meeleavaldajad nõudsid ka konservatiivse linnapea Isabel Diaz Ayuso tagasiastumist, kes on öelnud, et COVID-19 juhtumite kasv on seotud nakatunud piirkondade elustiiliga.

"Nad ei pane piirangu alla rikkaid," võis lugeda ühelt protestijate loosungilt.

Madrid ja seda ümbritsevad piirkonnad on Hispaania uue viiruselaine epitsenter.

31 000 surnu ja enam kui 700 000 nakatunuga on Hispaania kõige suuremate koroonanakatumise näitudega riik Euroopa Liidus.