Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ütles Kuku raadio saates "Olukorrast ajakirjanduses" , et ei näe probleemi ERR-i tegevuses veebis, sest see on optimaalne ressursikasutus ja seotud kodanike universaalse informeerimisega eri meediaplatvormidel. Küll aga soovitas Ibrus ERR-il senisest rohkem panustada innovatsiooni.

Saatejuhid Rein Lang ja Väino Koorberg võtsid saates taas ette Eesti erameedia ettevõtete kaebuse Euroopa Komisjonile ERR-i rahastamise peale, kus suurimat probleemi nähakse veebiuudiste tegemises, aga ka näiteks uutes algatustes, nagu näiteks voogedastusprogramm Jupiter.

Ibrus ütles, et ta ei näe probleemi ERR-i tegevusel veebis.

"See väide, nagu ERR ei peaks mitte midagi veebis tegema, ei ole päris õige. Loomulikult peaks. Sest kui ta ei ole veebis kohal, siis tal puudub võimekus auditooriumini jõuda ja rahvas kokku tuua. Ja see läbi vähendada sellist üleüldist... et me ei tunne oma rahvast või et me ei saa rahvana kokku. Ja millest tekib killustatus ja üldine konflikti õhkkond. Mis väljendub ka selles samas konfliktis erameedia ja avalik-õigusliku meedia vahel."

Rein Lang küsis Ibruselt, kas ERR-i tegevus on olnud eesmärgipärane viimase kolme aasta jooksul.

"Seda pingutust, et tagada minimaalne informeeritus ja teenuse universaalsus, seda nad teevad. See sama, milles neid praegu süüdistatakse, et nad veebis üritavad kõvasti toimetada. Mina ei näe siin mingit probleemi - see on väga optimaalne ressursikasutus, et asjad veebi välja panna ja üritada olla ka veebis mõjukas."

Ibrus oli kriitiline aga ERR-i kui terviku innovaatilisuse suhtes ja soovis teha midagi uuenduslikku.

"Minu jaoks on nad (ERR - toim) siin väga konservatiivne, isegi igavad. Nad ei tee midagi innovatiivset ja uuenduslikku. Et see tooks kaasa avaliku teenuse mõttes, arvestades ka muutunud keskkonda, et seal uut väärtust luua."

Ibrus lisas, et ERR tegi küll voogedastusplatvormi Jupiter, mis on tehniliselt täiesti toimiv, aga ei ole uuenduslik ning on liiga lineaarse telesisu ja passiivse meediatarbimise keskne. Ibruse hinnangul peaks taolistel platvormidel olemas olema ka auditooriumi jaoks tagasiside ja osaluse funktsioon.

"Ma saan aru, et seal (Jupiteris - toim) pole palju inimesi. Aga see on ka strateegiline valik, mida institutsioon ise on valinud," ütles Ibrus.