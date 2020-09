Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtus Riias Läti peaministri Krišjanis Karinšiga, et arutada Euroopa Liidu ja välissuhete küsimusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pressikonverentsil rõhutasid mõlemad, et Euroopa Liit peaks rahvusvahelistele väljakutsetele vastamiseks ühendama ressursse igal alal.

Ajakirjaniku küsimusele, miks üritab Macron uuendada dialoogi Moskvaga, vastas ta, et suhet Venemaaga ei saa lasta langeda seisu, kus omavahel enam üldse ei räägita. Samas rõhutas Macron, et mõistab Balti riikide muret ning lubas, et see dialoog ei kahjusta Baltimaade julgeolekut.

"Läti ja Leedu kahtlevad, kas Venemaa on üldse valmis sellisesse dialoogi astuma. Kuid keegi ei saa vastu vaielda, et uusi võimalusi tuleb otsida. See on palju konstruktiivsem. Ja oleme kaitstud palju paremini, kui tegutseme eurooplastena, mitte igaüks omaette," rääkis Macron.