"Me kavatseme tegutseda," ütles Macron, kellelt küsiti kõneluste kohta Tsihhanovskajaga. Macroni sõnul võiks Valgevene kõnelustest osa võtta Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

"Mul on suur lugupidamine ja austus tema osaluse suhtes. Me anname endast eurooplastena parima, et aidata ja vahendada ning me naaseme OSCE vahendustegevuse juurde, et edasi liikuda," ütles Macron pärast kohtumist Tsihhanovskajaga.

"Meil oli väga hea vestlus, kuid meil tuleb olla nüüd pragmaatilised ja toetada Valgevene rahvast ning me anname endast parima, uskuge mind," rääkis Prantsuse president.

"Ta lubas meile teha kõik võimalik, et aidata kaasa läbirääkimistele selle poliitilise kriisi ajal meie maal... ja seda, et ta teeb kõik, et aidata vabastada poliitvangid," rääkis Tsihhanovskaja ajakirjanikele Vilniuses, kuhu Macron esmaspäeva õhtul visiidile saabus.

Valgevene opositsiooni presidendikandidaat Tsihhanovskaja, kes opositsiooni kinnitusel 9. augusti presidendivalimised tegelikult võitis, asub Vilniuses, kuna Valgevene võimud sundisid ta pärast valimisi riigist lahkuma.

Tsihhanovskaja rääkis enne kohtumist ajakirjanikele, et kavatseb Macroniga arutada uute presidendivalimiste korraldamist ning loodab selleks ja ka Valgevenes kestva poliitilise kriisi reguleerimisel Euroopa Liidu abile.

"On väga tähtis, et Euroopa riigid ei muutuks Valgevenes toimuva suhtes ükskõikseks. Prantsusmaa kui üks kõige vanemaid demokraatiaid mõistab meid suurepäraselt. Seepärast kavatsen ma härra Macronile meenutada meie peamist eesmärki - uute, vabade ja demokraatlike valimiste korraldamist, mis peaksid toimuma aasta jooksul," ütles Tsihhanovskaja oma pressiteenistuse teatel.

Valgevenes jätkuvad alates 9. augusti presidendivalimistest, mille tulemusi võimud riiki 26 aastat valitsenud Aleksandr Lukašenko jätkamiseks võltsisid, opositsiooni meeleavaldused, mida valitsus on püüdnud jõhkralt maha suruda.

Demokraatlikud riigid ei ole Lukašenko võitu tunnustanud ning on kutsunud üles uute ja vabade valimiste korraldamisele.