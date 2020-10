Aserbaidžaani ametnik ütles reedel, et Armeenial tuleb pingete leevendamiseks Mägi-Karabahhis oma sõdurid regioonist ära viia.

"Kui Armeenia tahab näha selle olukorra eskaleerumise lõppu... peab Armeenia oma okupatsiooni lõpetama," sõnas Aserbaidžaani presidendi välispoliitikanõunik Hikmet Haiyev ajakirjanikele.

Armeenia väed viidi lahinguvalmidusse

Armeenia kaitseministeerium teatas reedel, et riigi relvajõud viidi täielikku lahinguvalmidusse.

"Sõjaolukorraga seoses viidi Armeenia relvajõud täielikku lahinguvalmidusse. Sõjaväeosades pandi üles isikkoosseisu ja tehnika vastuvõtupunktid, käib kaitstavate piirkondade allüksuste täiendamine," edastas ametkond.

Armeenia kaitseministeerium teatas reedel ka, et Aserbaidžaan andis sõjalise löögi Mägi-Karabahhi tunnustamata vabariigi pealinna Stephanakerti pihta.

"Stephanakertile anti löök. Tsiviiltaristu ja päästeteenistus said rängalt kannatada," kirjutas sotsiaalmeedias kaitseministeeriumi pressisekretär Artsun Hovannisjan, kes väitis end isiklikult linnas viibivat.

Mägi-Karabahhi teatel andsid aserid löögi ka Hakari jõe sillale, mis asub Mägi-Karabahhi Armeeniaga ühendaval teel.

Kohalviibivad AFP ajakirjanikud kuulsid linnas mitut plahvatust.

Aserbaidžaani ja Armeenia pooled süüdistavad kokkupõrgete taaspuhkemises teineteist. Neljapäeval kutsusid Vene president Vladimir Putin, USA president Donald Trump ja Prantsuse president Emmanuel Macron ühispöördumises vaenupooli naasma läbirääkimistelaua taha.

Armeenia välisministeerium teatas reedel, et Jerevan on valmis tegema koostööd Prantsusmaa, Venemaa ja Ühendriikidega, et taaskehtestada relvarahurežiim.

Alates pühapäevast on uutes tulevahetustes hukkunud peaaegu 200 inimest, sealjuures 30 tsiviilisikut. Samuti kardetakse, et lahingud võivad eskaleeruda täiemahuliseks sõjaks.

Armeenia ja Mägi-Karabahh kuulutasid pühapäeval välja komandanditunni ja mobilisatsiooni ning Armeenia kehtestas sõjaseisukorra ja liikumiskeelud suuremates linnades.