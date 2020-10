Oktoobri algusest alates on võimalik kõigil soovijatel anda Tartu Ülikooli kliinikumis ilma saatekirjata COVID-19 proovi. Saatekirjata maksab analüüs 75 eurot ja lisaks eraisikutele on tasulised analüüsid kättesaadavad ka ettevõtetele ja omavalitsustele.

Saatekirjata tasulist Covid-19 proovi on võimalik anda kliinikumi Lunini 6 maja juures asuvas punktis. Enne proovile tulemist peab kindlasti tegema broneeringu, ütles kliinikumi ühendlabori direktor Anu Tamm.

Broneeringu tegijale antakse kindel aeg, millal testile tulla ja saadetakse emailile arve, mis on soovituslik enne testile tulemist tasuda. Sularahaga kohapeal arveldada ei saa.

"Ega me ei arvagi, et inimesed, kes on haigestunud või haigussümptomitega, tulevad nüüd siia testima. Lihtsalt teatud juhtudel on vaja enne kindlust, kui kuhugi minna, siis on võimalik oma raha eest see test ära teha. Kui on ikkagi inimene haigestunud, siis on mõistlik saada perearstilt saatekiri ja teha seda tavakorras," lausus Tamm.

Raha eest saab Tamme sõnul testi anda kliinikumis nii kaua kui koroonaprobleem kestab. Esimeste päevade põhjal pole inimestel olnud huvi tasulist koroonaproovi anda. Tamme sõnul on see hea, sest eelkõige on loodud võimalus variant neile, kes ilma haigussümptomiteta igaks juhuks ennast kontrollida tahavad lasta.

Tartumaa on heas seisus

Võrreldes näiteks Harjumaa, Ida-Virumaa või Võrumaaga on Tartumaal koroonaviirusesse nakatunute arv väike. Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar tõi põhjusteks, et Tartumaale pole viirust sisse toodud ning inimesed on käitunud vastutustundlikult.

"Kui me vaatame ka Eesti nakatumist, see on hästi kohalik. Oli see Tartu puhang, millel oli väga selge põhjus, need olid ööklubid. Ööklubid said kinni pandud, noored inimesed ööklubides ei käinud, see oli noorte inimeste puhang, nad oma vanematele, vanavanematele ei andnud seda edasi ja see puhang lõppes ära. Tartu ülikool võttis kõik välistudengid vastu, nende hulgas olid positiivsed, aga nad kõik pidasid reeglitest kinni, nad olid kõik eneseisolatsioonis, mitte midagi sealt laiali ei läinud," rääkis Lutsar.

Sellele vaatamata märkis Lutsar, et seesugune, ilma saatekirjata tasulise proovi andmine Tartus on positiivne samm.

"Mida rohkem me testime, seda rohkem me saame teada. Paratamatult on inimesed, kellel süda valutab, mis iganes on need põhjused, ja kui neile on pakutud see võimalus, siis see võtab inimese hirmu maha," ütles Lutsar.

Seda, et saabuv gripihooaeg võib tuua kaasa ka mõttetut testimist, võib Lutsari sõnul ette tulla, aga samas, kui testimise võimalus aitab kellegi hirmu vähendada, siis miks ka mitte.

"Me peame samas väga selgelt kontrollima, et need huvilised ei blokeeriks ära, et meil need inimesed, kes tingimata testitud peavad saama ja keda perearstid suunavad, et need ei jääks siis pikka järjekorda," lausus Lutsar.