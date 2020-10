Ida-Viru keskhaigla ülemarst: oleme valmis koroonapatsientide arvu kasvuks

Ida-Virumaa suurimas haiglas saavad praegu ravi koroonaviirusega nakatunud patsiendid, tõsisemad juhtumid suunatakse sealt aga Tartu Ülikooli kliinikumi. Lisaks on haigla teinud ettevalmistusi täiendava COVID-raviala avamiseks.

Ida-Viru keskhaigla ülemarst Toomas Kariis ütles ERR-ile, et praegu on võimalik haiglas ravida 21 COVID-patsienti. Kariis lisas, et intensiivravi vajavad inimesed viiakse ravile Tartu Ülikooli kliinikumi.

"Kuna patsientide hulk osutus suuremaks kui meie nakkushaiguste maja võimekus on, siis oleme rajanud täiendava raviala," ütles Kariis ja lisas, et praegu on tehtud ettevalmistused veel ühe raviala avamiseks.

Kui aga patsiendi tervislik seisund ei luba teda Tartusse transportida, suunatakse see inimene siiski Ida-Viru keskhaigla intensiivravi palatisse, selgitas Kariis.

"COVID on nakkus, mis tabab inimest sõltumata tema senisest seisundist ja haigustest. Ja senipõetud haigustega inimestel võib viiruse kulg raskem olla," ütles Kariis intensiivravi vajavate patsientide kohta.

Ülemarst lisas, et praegu on ka plaaniline ravi tavapäraselt jätkunud, kuid olukorra halvenedes võib tekkida vajadus personali ümber suunata ja plaanilist ravi muuta.

Ida-Virumaa on Eesti suurim koroonaviirusesse nakatumise piirkond - viimase 14 päeva jooksul on sealne nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta 132,6. Eestis tervikuna langes see kolmapäeval alla 50, olles täpsemalt 49,14.