Aserbaidžaani väed avasid pühapäeval taas raketitule Mägi-Karabahhi suurima linna Stepanakerti pihta, teatasid Armeenia ametnikud. Aserbaidžaan teatas omakorda, et riigi suuruselt teine linn Ganja on Armeenia vägede tule all.

Armeenia teatel on Stepanakert taas rünnakute all. Stepanakertis viibiv uudisteagentuuri AFP meeskond kuulis kella 9.30 paiku õhuhäiret, millele järges mitu plahvatust. Linn on elektrita.

"Aserbaidžaani väed tulistavad Stepanakerti tsiviilsihtmärke rakettidega," ütles Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja Artsrun Hovhannisjan AFP-le.

Aserbaidžaani võimud teatasid "vastumeetmetest" Stepanakertist tulistatud rakettidele. Kaitseministeerium ütles, et Armeenia relvajõud tulistasid Stepanakertist rakette Fizuli piirkonna Terteri ja Horadizi linna pihta.

Bakuu ja Jerevan on olnud aastakümneid konfliktis 1990. aastate sõjas Aserbaidžaanist lahku löönud armeenlaste piirkonna Mägi-Karabahhi pärast. 27. septembril puhkes poolte vahel taas sõjategevus, milles on surma saanud üle 240 inimese, teiste hulgas rohkem kui 30 tsiviilelanikku.

Aserbaidžaan: Ganja linn on Armeenia vägede tule all

Aserbaidžaan teatas pühapäeval, et riigi suuruselt teine linn Ganja on Armeenia vägede tule all.

Aserbaidžaani ja Armeenia nädal aega kestnud lahingud Mägi-Karabahhi pärast on viimastel päevadel ägedamaks muutunud.

Aserbaidžaani kaitseministeeriumi kodulehe teatel on riigi lääneosas asuv rohkem kui 300 000 elanikuga Ganja ja veel mitu asustatud piirkonda raketi- ja mürsutule all.

Lahingud Mägi-Karabahhi pärast on kestnud juba nädal aega.