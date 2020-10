NATO loodab Türgi abile Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisel

Ankaras visiidil viibiv NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas, et ootab Aserbaidžaani peamiselt liitlaselt Türgilt, et see kasutaks oma märkimisvärset mõju Mägi-Karabahhi konflikti lahendamiseks. Peasekretäri sõnul peaks kõik konflikti osapooled viivitamatult vaenutegevuse lõpetama ja otsima teed rahumeelsele lahendusele.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on kutsunud Aserbaidžaani sõjategevust jätkama kuni 1990ndatel aastatel kaotatud alade tagasisaamiseni.

Türgi välisministri Mevlüt Cavusoglu sõnul peaks NATO kutsuma Armeeniat tagasi tõmbuma, et leida probleemile lahendus rahvusvahelise õiguse raames.