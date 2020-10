Trump võib esmaspäeval haiglast välja saada

Trump on koroonaviiruse põdemise jooksul kaks korda saanud lisahapnikku ja deksametasoonfosfaat, vahendas Reuters.

Deksametasoonfosfaat on uuringute kohaselt aidanud COVID-19 patsiente, kes on vajanud lisahapnikku. Samas ei tohiks seda anda patsientidele, kelle olukord ei ole tõsine, kuna see võib piirata keha võimet viirusega toime tulla.

Trump on saanud ka viirusevastast ravimit Remdesiviir.

Arstide sõnul ei ole Trumpil alates reedest palavikku olnud ning ta maks ja neerud töötavad normaalselt. Valge Maja arst Sean Conley ütles, et Trumpil läheb väga hästi.

Trump postitas laupäeval video haiglast ja kinnitas, et tunneb end juba palju paremini.

Trump teatas tema ja ta abikaasa koroonaviiruse testi positiivseks osutumisest reedel.