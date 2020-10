Trump lisas, et ta tunneb end "väga hästi", vahendas Reuters.

"Ma lahkun suurepärasest Walter Reedi haiglast täna õhtul kell 18.30. Tunnen end väga hästi! Ärge kartke COVID-it. Ärge laske sellel suunata oma elu. Me oleme Trumpi administratsiooni all arendanud häid ravimeid ja teadmisi. Ma tunnen end paremini kui 20 aastat tagasi," teatas Trump sotsiaalmeedias.

Trumpi lähikondsete hulka kuuluvate Valge Maja töötajate hulgas oli esmaspäevaks tuvastatud 12 nakatunut. Valge Maja ei ole avaldanud kõigi nakatunud töötajate arvu, vahendas BBC. Nakatunute seas on Trumpi abikaasa Melania ja pressiesindaja Kayleigh McEnany.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don't be afraid of Covid. Don't let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!