USA demokraatide presidendikandidaat Joe Biden on valmis lükkama järgmise, 15. oktoobrile kavandatud teledebati president Donald Trumpiga tema haigestumise tõttu edasi, kui see peaks vajalikuks osutuma, teatas esmaspäeval Bideni kampaaniameeskonna kõneisik.

"Me loodame, et debatid toimuvad päeval, millele need on määratud - 15. oktoobril - kuid, ilmselt, oleme valmis igasugusteks muudatusteks, mida on vaja teha," ütles Kate Bedingfield telekanalile ABC.

"Loomulikult sõltub see paludest asjaoludest. Eelkõige president Trumpi tervisest, kellele me soovime kõike head ja loodame tema kiiret ja täielikku paranemist, nii nagu kõik (inimesed) meie riigis," lisas ta.

President Trump, kellel tuvastati COVID-19, viibib praegu ravil sõjaväehaiglas.